El escritor, músico y presentador Silverio Pérez pondrá en pausa su presencia mediática a partir de este lunes, al ser intervenido quirúrgicamente. Así lo manifestó la mañana del domingo a todos sus seguidores a través de las redes sociales.

“Mañana lunes, tempranito en la mañana, voy a someterme a una cirugía de espalda con el amigo y peregrino del Camino de Santiago, el cirujano ortopeda Yamil Rivera. Esta operación la había tenido que posponer debido a que he venido afrontando unos problemitas de salud, que no tienen que ver nada con lo de la espalda. Pero, que tal vez ustedes se han dado cuenta, que he bajado bastante de peso. Es más, he tenido anemia. ¡Qué folclórico, verdad! Y, como si eso fuera poco, pasé una pulmonía mientras viajaba por Estados Unidos”, explicó.

A la misma vez aprovechó para darle las gracias a su amigo y colega Braulio Castillo, quien lo va a cubrir en una actividad, como parte de sus compromisos.

“Estaré unas cuantas semanitas recuperándome de mi cirugía de espalda y, cuando ya me sienta mejor, a escribir el libreto de los Gamma, que vienen por ahí para el teatro Moneró en Caguas muy pronto, a seguir con el libro “El secreto de mi padre”. De hecho, uno de los grandes secretos de mi papá es su deseo de vivir, y a mí me sobran. Muchas racias por siempre apoyarme, mañana por la mañana me dedican como unos pensamientos positivos por ahí, para que me ayuden en la operación, y ya pronto estamos de vuelta”, concluyó.

En junio pasado, Pérez celebró la vida de su papá don Silverio Pérez Rosado, de 108 años, con la salida del libro como un regalo a todos los padres de Puerto Rico.

“Una de las cosas que quiero con el libro y con esta celebración es que los hijos aprendamos a asumir responsabilidad por el cuido y por el bienestar de nuestros padres. No puede ser lo que está pasando en el país, que familias abandonan a sus mayores. El libro tiene el propósito de que se enamoren de la historia de mi papá, pero que vean que a través de la historia de mi papá que hay un cuidado por parte de la familia con él. Tenemos que ser responsables de nuestros adultos mayores”, expresó el músico a El Nuevo Día en aquel momento, quien desde la década de 1990 junto a sus hermanos establecieron turnos para el cuidado de ambos padres.