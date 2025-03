¡Sorprendente!: Así luce Jon Z luego de un año en el gimnasio

View this post on Instagram

“Soy una persona que aprende a cantazos, no con consejos. Tengo que estrellarme y darme contra el piso. Tengo que darle las gracias a mi esposa, porque estuvo en los momentos más oscuros de mi vida. Yo me perdí tanto, que llegué al piso, pero me levanté. De eso se trata la vida y estoy aquí bien ‘parao’, y este álbum será algo bien especial para mis fans y los que no son fans, porque sé que va a bendecir a mucha gente”, sostuvo en aquel entonces.