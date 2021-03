La actriz puertorriqueña Suzette Bacó enfrenta el duelo al perder a una de sus acompañantes de vida: su perra Berta.

La mascota de la actriz falleció el pasado jueves y como parte del proceso de educar y concienciar sobre el procedimiento de eutanasia en los animales la artista compartió hoy, sábado, un emotivo video en las redes sociales en el que se despide de su mascota justo antes de la partida física.

Bacó amante y defensora de los animales aclaró que no compartió el video para ganar seguidores o para que le “cojan pena”. Lo hizo con la conciencia de que se trata de un momento privado que puede servir a otras como “instrumento de educación”.

La eutanasia en los animales es un procedimiento en el que un veterinario administra un medicamento por vía venosa que provoca que el animal quede inconsciente y deje de padecer dolor. Luego se produce la parada cardiovascular y respiratoria.

“Solo deseo crear conciencia en la importancia de hacer del proceso de la eutanasia uno lleno de amor y respeto. Cuando se toma la decisión de eutanisar, no se hace por comodidad del humano. Da trabajo atender un perro viejito o con condiciones crónicas, y hay que hacerlo con amor y compasión, y mientras tenga calidad de vida, ese es el compromiso que los humanos asumimos cuando los adoptamos. Cuando adoptas, es hasta el último suspiro, ten eso presente a la hora de adoptar. Y ten presente también que es un miembro más de la familia. Cuando ya tu mascota no puede más y has agotado todas las posibilidades y tu veterinario te dice “es hora”....pues es hora”, afirmó la actriz, que posee otras dos perras como mascotas.

El vínculo de Bacó con los perros es de conocimiento público, ya que ha alzado su voz en múltiples campañas contra el abuso contra los animales y sus derechos.

En el caso de su perra Berta llevaba tiempo recibiendo terapias para sus pulmones e incluso tratamiento de medicina china, quiropráctica y acupuntura.

“Dejar ir un miembro de la familia es el acto de amor más grande que puedas hacer por tu mascota. Y si lo haces rodeándola de amor tanto tu mascota como para ti mismo es una bendición. El humano, en su lucha constante por creerse dueño del planeta, olvida que estamos en este plano terrenal, no para dominar, si no para compartir. ¡El planeta es de todos, y todo lo que está vivo en el se respeta! Berta se fue, rodeada del amor de su familia, Marisol, Cristina y yo. Y los animales son tan sabios, que ahí estaban Cristina y Marisol, en mis pies, en silencio, solidarias, dejando ir al igual que yo”, añadió la actriz en su reflexión de hoy sábado.

“Yo lloro, no lo voy a negar, y ya llegará el día en donde no llore más, pero siempre, siempre, estará en mi corazón como todos los demás que ya han partido. Berta Isabel, solo se mudó de lugar, porque siempre seguirá en mi corazón”, concluyó la artista.