Hay reencuentros en la vida que suelen ser memorables y cuando se piensa en un poderoso junte atado con el humor, como es el de las actrices Suzette Bacó, Marian Pabón y Cristina Soler, de seguro habrá risas que se llevarán en la memoria.

Luego de buscarle la vuelta a lo que pudiera ser una puesta en escena entre las tres, por idea de Pabón decidieron que sus respectivos personajes, con los que cada una se ha caracterizado a través de la pantalla televisiva, se reencuentren para hacer de ello un junte inolvidable.

Son más de décadas en las tablas, de donde ha surgido una amistad y complicidad que, sin duda, se transmitirá al público que se dé cita en la obra “El Triunvirato de la Risa”, que se llevará a cabo el 13 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Caguas, a las 8:30 p.m.

PUBLICIDAD

“Vamos a estar haciendo los personajes que hacíamos en televisión y que cada cual ha hecho de forma individual, pero nunca los hemos vuelto a reunir desde que salimos de los programas televisivos. Vamos a estar haciendo también personajes, por lo menos en mi caso, que yo no hacía hace más de 15 años, como es el de Vicky. O sea, que vamos a retomar algunos personajes que no sean hecho”, manifestó a El Nuevo Día la también coach de vida, quien tiene una colaboración todos los viernes en el programa “Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo, en el segmento “La fuerza en ti”.

De acuerdo a Bacó, todos los personajes van a interactuar, pero no en el mismo segmento, sino que van a ser diferentes “sketches” de comedia, en el que también se integrará el actor Luis Ponce. Como buen trabajo en equipo, el libreto estará a cargo de Pabón, mientras que Soler asumirá la introducción y Bacó hace sus aportaciones en el proceso creativo de esta producción de Rosalis Torres.

“Estamos bien contenta con eso, porque como desde hace muchos años no reuníamos los personajes, yo sé que va a ser bien divertido, por lo menos para nosotras”, agregó Bacó acerca de la obra en la que se suman personajes como “Doña Soto”, “Brenda Q”, “Marrayo”, “Kary” y “Rita”, quienes desfilarán por el escenario.

Cada vez más entusiasmada como coach

Ya son más de 25 años los de Bacó laborando en actividades privadas y corporativas que, aunque con la pandemia mermó un poco, ya está nuevamente llevando su conocimiento, ya sea a modo de espectáculos de comedia, talleres, conferencias o charlas, de forma privada a las compañías, según sus necesidades.

PUBLICIDAD

“Se escriben conferencias o pasos de comedia, viñetas o ‘sketches’ de acuerdo a la situación que tenga la compañía, para que los empleados vean la situación de una manera jocosa y puedan entender dónde deben corregir cosas que tienen que corregir y no se sienten regañados ni señalados. Es más chévere”, explicó a la vez que resaltó a nivel general los estragos ocasionados por la pandemia en la población.

“Emocionalmente y mentalmente, en términos generales, se estima que por lo menos un 80% de la población ha sufrido o va a sufrir una depresión. Así que, ahora es que está aflorando toda esa situación de salud mental, no solo en Puerto Rico, sino mundialmente, y lo podemos ver en las noticias. Estamos todos ajustándonos, adaptándonos y en el mismo proceso que está todo el mundo. Gracias a Dios en mi caso, pues con trabajo y siempre bendecida por eso”, señaló.

A la misma vez, Bacó trajo a la atención el que se vaya derrumbando el estigma existente relacionado con la salud mental y con lo que es estar una depresión.

“Hay familias que ocultan que alguien tiene una depresión porque hay unos estigmas horrorosos con eso y realmente una depresión hoy la tiene todo el mundo en algún momento. Eso no quiere decir que eres una persona frágil ni débil, ni nada, simplemente que estás pasando por un momento de adversidad severo, que las herramientas que tienes no te están funcionando y que necesitas ayuda, eso es todo. Se pasa, se dice, se trabaja y se sigue adelante, como si fuera un catarro. Cuando uno se enferma va al médico, pues cuando uno tiene depresión, va al psicólogo o al psiquiatra, ya está. Así que debemos empezar a verlo como lo que es, algo completamente normal en la vida de cualquier persona”, agregó la actriz, a la vez que resaltó que coach no puede atender casos así, pero sí los refiere en caso de alguna persona necesitarlo.

Como actriz y comediante, agradece usar el poder de la risa como herramienta para llegar a las personas y ocasionar un impacto positivo.

“Es bien interesante porque la gente a través de la risa absorbe mejor informaciones densas o fuertes versus un regaño, el drama o el llanto. A través de la risa uno también canaliza y vota, así que yo la integro por lo menos en mis sesiones siempre”, apuntó.