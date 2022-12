La actriz Suzette Bacó pidió una Navidad sin pirotecnia por el bienestar y el respeto de las personas encamadas, adultos mayores y de las mascotas.

La actriz compartió hoy un video acompañada de sus dos mascotas, sus perritas Cristina y Marisol para desear una feliz Navidad y solicitar que en la celebración de la Nochebuena las personas desistan el uso fuegos artificiales y otras prácticas ruidosas que impactan a los animales y a los adultos mayores en las celebraciones navideñas.

“Que estas celebraciones estén llenas de paz, armonía y empatía, sobre todo con estos seres (señaló a sus perras) que están aquí que son parte de nuestras familias. Ellas son mi familia y son familias para otras familias. Por los cientos de miles de animales que están en la calle no a la pirotecnia. Podemos celebrar la Navidad sin tener que ruidos. Celebración no es igual a ruido. Así que podemos celebrarla sin eso. No solo por ellas y ellos (los perros), también por las personas encamadas, adultos mayores, personas con algún trastorno de ansiedad, o con alguna condición dentro del espectro de autismo. Es hora de crear empatía con esas personas y con los seres vivientes que se merecen ese respeto y trato digno”, expresó la actriz en el video que publicó en sus redes sociales.

En relación a cómo se afectan las mascotas con la pirotecnia la doctora en veterinaria Marymir Miranda, exhortó en un artículo publicado la semana pasada en El Nuevo Día a que los dueños de mascotas a planificar y tomar medidas para proteger su salud y vida ante la proliferación y uso de pirotecnia, así como fuegos artificiales, en las comunidades de Puerto Rico.

Miranda sostuvo que para estas fechas es que las emergencias se multiplican y son “demasiadas las mascotas que llegan heridas o hasta muertas a la sala de emergencia del hospital, por situaciones que son prevenibles”.

“Contrario al ser humano, cuando las mascotas escuchan los fuegos artificiales, petardos u otra pirotecnia, no saben lo que está ocurriendo a su alrededor y su instinto las lleva a buscar escapar de ese escenario, que en ocasiones parece una guerra, para resguardarse y no escuchar los ruidos. En ese proceso de escapar hemos visto de todo, desde mascotas que sufren un paro cardíaco, quedan sordas o ciegas y hasta aquellas que se hieren mortalmente o hasta son atropelladas”, detalló la directora médica del hospital de animales Veterinaria 24/7.