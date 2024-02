Taylor Swift llega de Tokio a Los Ángeles y va camino al Super Bowl

En las redes sociales, los admiradores de Taylor Swift , lo mismo que los periodistas especializados en la aeronáutica creen haber identificado el jet privado de la estrella pop, con el nombre “ The Football Era” . llegó procedente del Aeropuerto Haneda de Tokio al LAX de Los Ángeles .

No se han revelado sus planes de transportación hacia Las Vegas, donde su novio, el tight end estelar de los Chiefs de Kansas City , jugará hoy el Super Bowl.

Los representantes de Swift y de VistaJet, la única empresa privada y global de aviación en el mundo, no respondieron de inmediato a las solicitudes de The Associated Press para que emitieran comentarios.