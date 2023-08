“Estar sin respirar unos segundos… yo pensé de todo”. Así la animadora Tita Guerrero comenzó a relatar a sus seguidores el susto que vivió al sufrir un episodio de ahogamiento mientras comía un pedazo de carne en un restaurante.

“Aquí está el video de mí “ahogamiento” con un “canto e’ cahne” … de verdad, fue un momento bien feo, pero que me hizo pensar mucho”, publicó la también actriz en Instagram sobre lo sucedido la pasada semana.

En el vídeo, suministrado por la gerencia del restaurante Asia de Lima, se logra ver a Guerrero compartiendo una cena con amigos, cuando repentinamente, comenzó a ahogarse.

“Cuando me pongo la servilleta en la mano, es que pienso que voy a poder toser y sacarla. Ya ahí no estaba respirando. Estoy tratando de tragar o botarla, y veo que no puedo ni pa’ lante ni pa’ atrás. Todo este tiempo estoy sin respirar”, explicó.

Afortunadamente, uno de sus amigos logró practicarle la maniobra de Heimlich y el pedazo de carne, salió.

“Gracias Alexis Román por salvarme la vida, (Literalmente), Asia de Lima porque la comida estaba tan rica que me la atraganté y por el video, y Fast medical por mi Life Vac, que creo que todo el mundo debe tener uno en su casa, en su carro, además de en cada centro de cuido para niños y restaurantes”, escribió.

Ante esto, Guerrero indicó que la situación la hizo reflexionar de que un episodio de ahogamiento “le puede pasar a cualquier persona, en cualquier momento”.

Ahora, cuenta con un kit de primeros auxilios para estar siempre preparada ante cualquier emergencia.