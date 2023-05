Desde sus 15 años, cuando tuvo su primera relación sentimental, el amor es uno de los temas que mueve e impulsa al bailarín español Toni Costa. Sus varias experiencias con amores y desamores, además, lo han “certificado” como consejero de pareja.

Aunque el natural de Valencia, España, no posee la preparación académica necesaria para ejercer la consejería, sus amigos y allegados, al parecer, sí ven –de forma imaginaria- los certificados colgados en la pared. Eso sí, la expareja de la presentadora puertorriqueña Adamari López, quien protagonizará la pieza teatral “Tres pasitos”, aclaró que sus opiniones no sustituyen la voz de un profesional y que siempre intenta ser precavido cuando alguien se le acerca para pedirle un consejo.

“Al fin y al cabo, la persona tiene que decidir por lo que siente, por lo que ha vivido, no sabemos lo que han pasado, lo que han tenido, lo que sienten, solo ellos mismos que son los protagonistas y se les deja con esa última palabra para que ellos decidan. Uno, pues, quiere lo mejor para sus amigos, pero siempre está ese consejo y ese apoyo”, expuso quien interpretará a “Inocencio” en la comedia de Gil René que se presentará en el Teatro Tapia del 26 al 28 de mayo.

Precisamente, el cuarto finalista de “La casa de los famosos 2″, de Telemundo, le dará vida a un joven seminarista a punto de ordenarse que termina convirtiéndose en el consejero matrimonial de su mejor amigo. Este papel, con el que se estrenará en una obra abierta al público general, comparte con el actor más características en común de las que imaginaba.

“‘Inocencio’ es alguien tímido al principio. Es decir, cuando ya agarra confianza, pues es cercano, es divertido, se deja llevar, lo lían, quiere agradar, y ya. El resto, es un seminarista que va para sacerdote, todo muy serio, muy tranquilo, y mi realidad es todo lo contrario. Vivo con el baile, con la zumba, mucha diversión y mucho jaleo. Es un personaje interesante para poder interpretar también, por el tono de voz, que tiene que ser mucho más grave, pero divertido”, detalló quien compartirá el escenario con los boricuas Eli Cay y Nashalí Enchautegui.

Poco menos de 24 después de su primer encuentro personal, el trío de intérpretes se proyecta como si fueran amigos de años. Según Costa, el único detalle que faltaba para sentirse tranquilo y seguro era la reunión presencial con el resto del elenco de la producción de Wanda Colón y Natalia Santiago para Producciones Melpómene.

“Ayer experimenté ese contacto. Fue muy diferente a los ensayos por Zoom, esos ensayos desde Miami eran muy fríos, yo no me encontraba. Y ahora sí, ese agobio que traía se fue”, celebró el español que, además, asume el reto actoral con responsabilidad al tratarse de un “público con buena base de comedia y cultura de teatro”.

En la Isla del Encanto, una tierra importante en su formación personal y profesional, el profesor de zumba ya había protagonizado el musical infantil “Bitácora de un gran explorador” con el personaje de “Juan Ponce de León” y, luego, la obra “La niña y el río”, escrita por el payaso Remi.

Cay y Enchautegui, por su lado, vacilaron que lograr buena química con Costa requirió “tiempo, esfuerzo y sacrificio”. En entrevista con El Nuevo Día, el par de artistas puertorriqueños coincidieron en que su relación profesional de casi 30 años se ve reflejada en la amistad, el respeto y la confianza.

En esa línea, la presentadora de televisión opinó que Gil René, a la hora de invitarlos a participar en la pieza, lo hizo porque vio algo especial en cada personaje que también forma parte de sus respectivas personalidades. De ser así, la actriz aseguró que el director teatral no se equivocó, pues los tres han desarrollado una “dinámica extraordinaria”.

“Yo, como estuve un tiempo afuera, viviendo, pues llevaba tiempo sin hacer teatro. Estoy contento, un poquito asustado, obviamente, porque esto (la boca) es un músculo y uno se siente (tímido), pero ya ayer, cuando estábamos bloqueando, pues fue como que el cuerpo dijo ‘espera’, me ‘jayé’, entonces ahí me sentí más relajado”, exteriorizó el modelo.

Al igual que su compañero español, los boricuas dijeron que los por Zoom no son la mejor alternativa. En gran medida, la dinámica les recuerda al comienzo de la pandemia del COVID-19.

En la obra teatral, Enchautegui interpreta a “Julieta”, una editora apasionada de la lectura, que quiere dejar a un lado los libros de autoayuda para encontrar pareja de carne y hueso. Con ese objetivo, el personaje se lanza a la búsqueda de ese hombre que finalmente pueda abrirle las puertas de su corazón; pero este tiene que cumplir con dos requisitos: ser tímido y vegano.

“Yo me he enamorado toda la vida, me enamoro y me escocoto, y vuelvo y me enamoro y me escocoto, y hace 11 años me conseguí mi pareja, mi segundo matrimonio y me va de lo más bien. Estoy en el enamoramiento todavía, enamorada de la vida, enamorada de mi hija. El amor no es necesariamente con una pareja. Yo amo a mi perro”, detalló la modelo para explicar su similitud con “Julieta”.

Asimismo, la entrenadora personal certificada aconsejó a vivir sin limitaciones porque “el que no se arriesga, no gana”.

Cay, para, al igual que sus compañeros, dejar saber su relación personal con la pieza, reveló que es ese tipo de amigo al que todos le piden consejos. La razón, el presentador del programa “Primetime” de ABC Puero Rico, la tiene muy clara.

“A mí me llaman mis amigos porque, claro, es bien fácil pedirle permiso al diablo, porque siempre te va a decir que sí, que te zumbes, que te tires. Yo soy de los que siempre le digo a la gente ‘lo que tú sientas hacer, zúmbatelo, al cuerpo, a donde quieras, lo que quieras hacer’”, manifestó.

El intérprete, quien residió durante un período en México, le dará vida a “Amaro”, un pretencioso notario, cuatro veces divorciado, muy experimentado en temas del amor y seducción; cansado de tanta aventura, quiere finalmente casarse con capitulaciones y formar una familia: sin perro, porque le causan “alergia”.

De esta manera, estas tres figuras del entretenimiento se preparan para presentar esta historia llena de equívocos donde el público jugará un papel determinante. Al final, serán los presentes, quienes decidan el destino de cada uno.