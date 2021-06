Siempre presente y amoroso. Así se describe Toni Costa en su rol como padre en la nueva etapa de vida que le ha tocado vivir luego de su separación de Adamari López, en una entrevista publicada en la revista “Siempre Mujer”.

El padre de Alaïa comentó en la entrevista que “amo pasar con ella el máximo tiempo posible prestándole todo mi ser”. De hecho, el español reveló que celebrará el Día de los Padres junto a su hija y su familia en Valencia, España.

Entre algunas de las preguntas que le hicieron a Costa durante la entrevista se le pidió que le diera un consejo a aquellos padres que estuvieran pasando por la misma situación que él. “Sea cual sea la duración de esta etapa en nuestras vidas, que hagan todo lo que está en sus manos para que sigan con su rutina, que sigan presentes, que multipliquen todo, la atención, la comunicación, la entrega y las demostraciones de amor hacia ella, pero sobre todo la conexión, el respeto y las buenas formas con su mamá, ya que seguimos siendo un ejemplo para ella y seguimos siendo un equipo encargado en el bienestar y crianza de nuestra hija”, explicó el bailarín español.

Otras preguntas que le hicieron a Costa incluyeron:

S.M.: ¿Cómo eres como papá? ¿Te imaginabas la paternidad como la estás viviendo?

T.C.: “Soy un papá presente, dedicado, divertido y muy amoroso, amo pasar con ella el máximo tiempo posible prestándole todo mi ser, dando rienda suelta a la imaginación para que ella se divierta y tenga cada etapa de su vida vivida plenamente, que cuando crezca tenga recuerdos imborrables de su papá… La paternidad es algo maravilloso, nadie te prepara para ello pero una vez ocurre sabes perfectamente cuál es tu cometido y sobre todo que cualquier cosa que sea beneficiosa para ella lo vas a recibir y asumir para ser mejor papá cada día”.

S.M.: ¿Cuáles son las actividades que disfrutan más como padre e hija?

T.C.: “Las actividades deportivas, yo siempre he hecho deporte y gracias a ello he podido comprobar que no le he temido a nada, siempre intento hacer lo que sea y si no lo sé, lo aprendo. Quiero que ella sea igual y obviamente mejor que yo, ya que sé que eso le puede ayudar mucho en el presente y futuro, ella es muy valiente y eso crea confianza en sí misma, seguridad y valores que irán con ella toda la vida”.

Costa y López se separaron hace algunas semanas, luego de que la presentadora indicara en un vídeo que “después de casi diez años de unión y de tener la dicha de procrear a nuestra adorada Alaïa, he decidido revaluar la relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”. López también indicó que por el bienestar de su familia serían las únicas declaraciones que haría sobre la separación y el duro momento personal.