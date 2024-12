Un nuevo enfoque en la “Bonita tradición” de la Fundación Good Bunny

En un ambiente de fiesta, alegría y expectación, se llevó a cabo la quinta edición de la actividad “Bonita tradición”, organizada por la Fundación Good Bunny, presidida por el cantante puertorriqueño de música urbana Bad Bunny.

A diferencia de años anteriores, donde la entrega de regalos era abierta al público y se llevaba a cabo en lugares multitudinarios como el Centro de Convenciones, en esta ocasión la actividad se llevó a cabo en alianza con Boys and Girls Club de Puerto Rico, razón por la cual se celebró en las instalaciones de dicha organización en Aguas Buenas. Desde que los niños participantes se acercaban al local, la música de panderos, así como la presencia de cabezudos y bailarines en zancos, provocaba una alegría instantánea.

“Este año cambiamos la dinámica porque quisimos enfocarnos en la población de hogares de niños, víctimas de maltrato o niños abandonados. Por eso, hicimos el acercamiento a Boys and Girls Club para entonces hacer una sociedad en cuanto a lo que es el evento”, indicó Camila Vega, coordinadora de Desarrollo de la Fundación Good Bunny. “Nuestro enfoque también cambió para poder entonces tener alcance a toda la isla. Por eso, además de la actividad que hicimos hoy, ayer visitamos Mayagüez y más adelante iremos a unos hospitales y a SER de Puerto Rico”.

El gran ausente de la actividad fue Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, quien había asistido a la entrega de regalos en años anteriores. A pesar de eso, el intérprete de “Me porto bonito” se mantuvo al tanto de todo lo que iba a ocurrir en la actividad. “Él está bastante involucrado con la Fundación. Desde los comienzos de la Fundación, siempre ha querido tener este evento para dar esos regalos a esos niños y quería llevar a cabo una actividad como esta”, añadió Vega.

Los niños fueron recibidos por pleneros, cabezudos y el Colectivo Agua Sol y Sereno. (Stephanie Rojas Rodriguez)

Boys and Girls Club

La “Bonita tradición”, que estuvo muy bien organizada de principio a fin, contó con la participación de cerca de 2,000 niños del programa de Boys and Girls Club de 11 de los 25 centros que tienen alrededor de la isla. Con edades entre los 5 y los 18 años, los niños y jóvenes pudieron escoger entre regalos relacionados con las artes, la música y el deporte. Esto incluyó balones de baloncesto, fútbol y voleibol, guantes, bolas y bates de béisbol, guitarras, violines, tambores, pianos eléctricos, libretas de dibujo, canvas, libros de colorear, pinceles, pinturas y plasticina, entre muchos otros.

“Para nosotros es muy importante tener esta colaboración con la Fundación Good Bunny, ya que nos da la oportunidad de, no solo disfrutar de esta tradición de los regalos, sino que le brinda a los niños y jóvenes participantes de tener esta experiencia que normalmente no la damos día a día”, explicó Gabriel Hernández, director de Operaciones de Boys and Girls Club de Puerto Rico. “Nosotros siempre hacemos fiestas de Navidad en los clubes, pero siempre habíamos querido hacer una actividad grande como esta, por lo que por suerte este año tuvimos la oportunidad que la Fundación Good Bunny nos llamó y aquí estamos”.

Los niños disfrutaron de la actividad. (Stephanie Rojas)

Con 57 años de servicio en comunidades vulnerables, Boys and Girls Club de Puerto Rico se ha transformado en un movimiento que ayuda a erradicar la pobreza del país. Sus programas y experiencias educativas, de desarrollo integral y apoyo socioemocional, impactan a niños, niñas y jóvenes desde los dos meses hasta los 18 años, así como a sus padres, madres o cuidadores.

Mucha diversión y entretenimiento

Durante la duración de la actividad, los niños y los más grandes bailaron, cantaron y disfrutaron del momento. Además de la entrega de regalos el evento se dividió por salones, donde tuvieron la oportunidad de ver el show del mago CJ Showkid, una corta obra de teatro por el colectivo Agua, Sol y Sereno, presentaciones musicales, así como estaciones de comida con pizza, pop corn, piraguas y refrigerios, entre otros.

A pesar de qué Bad Bunny no formó parte de la actividad, sí contó con el apoyo de varias personalidades de las comunicaciones y de las redes sociales puertorriqueñas como Chente Ydrach, Marena Sofia, Jorge Andrés de We Got Kicks, y True Buckets, entre otros.

Chente Ydrach estuvo presente en la entrega de regalos. (Stephanie Rojas Rodriguez)

“La Fundación Good Bunny Foundation ha ido creciendo, desde que conocí de ella hace como cuatro años atrás y se ha convertido en algo bien bonito. Yo no soy una persona que históricamente le ha gustado la Navidad, pero recientemente me hice papá, y ahora es algo mucho más importante”, destacó Chente Ydrach, cuya página en YouTube tiene 1.4 millones de suscriptores. “El año pasado participé más de lleno en la fundación entregando regalos, que es lo mismo que voy a hacer hoy y verles la cara a los nenes es bien especial. En esta ocasión es diferente, porque estamos en el Boys and Girls Club y hay una dinámica bien chévere y es una actividad bien bonita. Me satisface mucho ser parte de esto y poner mi granito de arena”.

