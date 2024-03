Vista aérea: así quedó la casa de Cara Delevingne consumida por un fuego

Un bombero fue trasladado en estado regular a un hospital con lesiones no especificadas, y una persona no identificada de la casa sufrió una inhalación leve de humo, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Nicholas Prange.

Delevingne compartió varias historias de Instagram refiriéndose al incendio después de que TMZ informara que la casa en el vecindario de Studio City envuelta en llamas durante la madrugada le pertenecía. Actualmente, Delevingne actúa en una producción de “Cabaret” en el West End de Londres y aparentemente no estaba en casa.

Una tercera historia de Instagram mostró una foto de dos gatos con la leyenda: “Mi corazón está roto hoy, no puedo creerlo, la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, aprecia lo que tienes”. Más tarde, la modelo aclaró con otra publicación que sus gatos no resultaron heridos en el incendio.

“Si tengo un mal día, simplemente me meto en la piscina de pelotas”, dijo Delevingne a la revista. “Realmente no puedes llorar en una piscina de pelotas”.

Los representantes de Delevingne no respondieron a correos electrónicos en busca de comentarios.

Delevingne, de 31 años, nació en Londres y se hizo ampliamente conocida como modelo a principios de la década de 2010, después comenzó a actuar, apareciendo en la película de DC Comics de 2016 “Suicide Squad” (“El escuadrón suicida”) y en “Valerian and the City of a Thousand Planets” (“Valerian y la ciudad de los mil planetas”) del director Luc Besson de 2017.