El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky se ha convertido en uno de los inevitables protagonistas de la crisis que vive este país europeo ante la entrada a la fuerza del ejército de Rusia a su territorio. Sin embargo, además de demostrar gran valentía y coraje en estos pasados días, Zelensky también ha llamado la atención por su pasado como actor y comediante antes de brillar en la política.

De hecho, en estos días se ha hecho viral en las redes sociales una recopilación de vídeos en los que se muestra al presidente electo en 2019 cuando formó parte de la primera edición del programa “Dancing with the Stars” de Ucrania en 2006. El vídeo no solo muestra el carisma del entonces actor, sino que develó una gran habilidad para el baile. Ese año Zelensky ganó dicho “reality” al compartir la pista con la bailarina Olena Shoptenko. Los clips de la actuación de Zelensky en el programa se han compartido por millones de personas desde que comenzó el conflicto ucraniano.

Comienzos

Mucho antes de asumir el cargo de presidente de Ucrania, Zelensky compitió y finalmente ganó en 1997, una competencia de comedia de la televisión ucraniana llamada KVN. A partir de ese momento, formó su propio equipo de comedia llamado Kvartal 95, que lo vio actuar en televisión y realizar giras regulares por los países de la antigua Unión Soviética, incluida Rusia.

Más tarde, comenzó a aparecer en programas de televisión y películas, siendo su primer crédito según IMDB en una versión musical de “The Three Musketeers” (2005), donde interpretó a D’Artagnan. Zelensky pasó a escribir y protagonizar otras películas y programas de televisión, la mayoría de los cuales eran comedias.

En 2008 obtuvo un papel principal como Igor en la comedia romántica ucraniana “Love in the Big City” y sus secuelas “Love in the Big City 2″ (2010) y “Love in Vegas” (2014).

Paddington

Otro de los papeles principales de Zelensky ha vuelto a cobrar protagonismo después de que el actor británico Hugh Bonneville tuiteara sobre un proyecto compartido. Resulta que Zelensky proporcionó la voz del oso Paddington en el doblaje ucraniano de las películas “Paddington” (2014) y “Paddington 2″ (2017).

Bonneville, quien protagonizó la película y su secuela, escribió en Twitter: “Hasta hoy no tenía idea de quién proporcionó la voz de Paddington Bear en Ucrania. Hablando por mí, gracias, presidente Zelensky”. Junto al tuit, compartió un enlace a un video de YouTube que mostraba a Zelensky grabando sus líneas para la película.

Arte que se convierte en realidad

Cuatro años antes de ser elegido como presidente de Ucrania, Zelensky protagonizó la serie de comedia “Servant of the People”, donde dio vida al personaje de Vasiliy Petrovich Goloborodko, quien era un maestro de escuela cuyas quejas sobre el gobierno de su país se volvieron virales, lo que lo llevó a ser elegido presidente de Ucrania. La serie fue ta exitosa que lo catapultó a ser elegido en la vida real como presidente de su país al recibir cerca del 73% de los votos, asumiendo el cargo el 20 de mayo de 2019.