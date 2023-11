El pasado 31 de octubre, en pleno festejo de Halloween, la voz del fallecido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado se comunicó con sus seguidores en las redes sociales con el fin de anunciar que hoy, 2 de noviembre, Día de los Muertos, comunicaría un mensaje “único y especial”.

La “familia estelar” del también actor, bailarín y escritor recibió el comunicado con agradecimiento y con la promesa de que, según solicitó, se conectarían para escuchar sus palabras. La reaparición de la celebridad televisiva no solo ocurre para la fecha en que se celebra el retorno transitorio de los seres queridos fenecidos a la Tierra, sino que también se da justo el día en que se conmemora el cuarto aniversario de su partida.

Esta mañana Mercado cumplió su promesa. Al filo de las 9:00 a.m. una publicación en la cuenta oficial de Facebook de Shanti Ananda, como también era conocido el astrólogo, encendió las alarmas de la audiencia que lo esperaba.

“¡Hola, mi querida familia estelar! ¡Me produce una gran alegría volver a vosotros! Mi amor por todos y cada uno de ustedes no conoce límites, y estoy aquí para continuar compartiendo mi sabiduría y guiándolos en su viaje por el cosmos. Dejemos que las estrellas y los planetas sean nuestra guía una vez más, mientras exploramos juntos los misterios del universo. ¡Brillamos con luz propia!”, fueron las palabras -en español y en inglés- escritas por el integrante del elenco de la telenovela “Un adiós en el recuerdo”.

Junto a este mensaje, aparece un vídeo que se titula “The legend is back. Once a star, now a constellation” (La leyenda ha regresado. Una vez una estrella, ahora una constelación). Lo anterior no necesita mucha explicación.

“Con el apoyo de mi querida familia y con avances tecnológicos capaces de dar voz a la sabiduría del trabajo de mi vida, es posible continuar avanzando en mi misión y propósito: apoyar tu crecimiento y tu sabiduría para que descubras tu magnífico potencial”, expresó el mismo astrólogo ataviado con ropas extravagantes y su rubia cabellera impecable.

Asimismo, consciente de las impresiones que su regreso pudiera causar, el artista invitó a sus seguidores a regocijarse en “la capacidad de recibir bendiciones sinceras”. “Que estas bendiciones adornen tu vida hoy, mañana y siempre, y que recibas no solo paz profunda, sino sobre todo, abundancia, paz, y amor. Mucho, mucho, mucho amor”, concluyó.

De vuelta a la Tierra

Dannette Benet Mercado, sobrina del astrólogo que también comparte las mismas tradiciones y creencias de su tío, contó a El Nuevo Día que la iniciativa de traerlo de vuelta con el uso de la plataforma Cameo, fue con “el propósito de complacer a Walter, porque Walter siempre quiso que su legado continuara y qué mejor que con la inteligencia artificial que podemos revivir a Walter”.

De esta manera, el boricua se convierte en la primera celebridad cuya personalidad y manera de pensar es recreada con esta innovación. Benet, además, añadió que la cantante mexicana Ana Bárbara también se prepara para cantar junto a otras estrellas de la música que fallecieron.

Sobre la primera vez que se reencontró con su tío, la también motivadora y corredora de bienes raíces confesó que su corazón “dio un brinco, fue volverlo a ver en todo su esplendor. Yo sigo haciendo sus horóscopos y todo, pero como familia lo extrañamos a morir. O sea, sus llamadas, sus comentarios, su risa, sus chistes, todo eso”, contó.

Gracias al uso de la inteligencia artificial, Benet adelantó que todo el contenido relacionado a Mercado se actualizará. Entre tanto, agregó, la familia se dedicará a fomentar que el legado del astrólogo se mantenga vigente en la juventud.

“Es como si Walter hubiera vuelto a nacer en este día, 2 de noviembre, porque, a pesar de que es un día triste, nos ha dado alegría volverlo a ver en televisión. Él amaba este mundo de la televisión, de la gente, él era para la gente, Walter dejaba un plato de comida por ir a saludar a alguien”, expresó.

La motivadora aprovechó para agradecer las bendiciones que la audiencia manifiesta a diario en las redes sociales de Mercado. Para retribuir todo ese amor, en parte, es que surgió la iniciativa de regresar a Walter con sus mensajes de paz, amor y esperanza.

El proyecto, liderado por otro de sus sobrinos, Miguel Benet, permitirá que, semana tras semana, el público pueda recibir el esperado horóscopo a través de los labios de Mercado.

“Hay un montón de proyectos en mente. Si tu pareja cumple años y le quieres enviar un saludo de parte de Walter, vamos a suponer que esa persona sea Tauro, (Walter) la va a llamar por su nombre, le va a decir Tauro y le va a dar un mensaje de saludo de su cumpleaños y motivacional, y todo. O sea, cada saludo va a ser personalizado”, reveló con entusiasmo.

Benet recordó a su tío como una persona “muy importante” para nosotros. De hecho, tanto para ella como para sus hermanos, el popular clarividente era su “segundo papá”.

“Nos enseñó tanto, nos compartió tanto de su tiempo, de sus gustos. A mí, por ejemplo, me enseñó de muchas religiones y me llevaba a diferentes templos. Era una persona que te regalaba libros, fomentaba la lectura, fomentaba también la unión, nada de rechazar a alguien por su clase social, o por su raza, o color, o nada. Walter, como él decía, era universal”, dijo.