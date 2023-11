Zuleyka Rivera y DJ Luian decidieron disfrutar sin limitaciones la segunda oportunidad que ambos se dieron como pareja sentimental. Tras el anuncio de su compromiso el pasado mes de octubre, la ex Miss Universe boricua y Luian Malavé Nieves, nombre de pila del exitoso productor, celebraron una fiesta por todo lo alto, con los elementos de un enlace nupcial.

En una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram, Rivera y Luian compartieron fotos del evento. La beldad aparece vestida con un sensual traje negro con escote en el abdomen. El exponente, de igual manera, vistió un traje formal con una chaqueta de negro adornada con brillo.

Según las imágenes, la ambientación y los invitados también fueron vestidos del mismo tono.

Zuleyka Rivera y DJ Luian compartieron imágenes del "party" de compromiso que tuvieron en Orlando, Florida en sus cuentas de Instagram. (Captura)

Aunque los detalles del evento han sido escuetos, algunas instantáneas han comenzado a revelar otras particularidades de la cita. De hecho, el festejo también ha sido confundido con la boda oficial de la pareja.

Al final, se trató de un evento muy privado e íntimo y, por lo visto en las fotos, solo contó con la presencia de las personas más cercanas de ambas partes.

“We are officially off the market (Estamos oficialmente fuera del mercado)”, escribió Rivera en la publicación de Instagram, en la que también dio crédito a las marcas que estuvieron a cargo de su vestuario, maquillaje, decoración, entre otros detalles.

En octubre de este año, la pareja, que llevaba poco más de cuatro años de noviazgo, se comprometió en un momento que fue captado en video y se hizo viral en las redes sociales. En él, Luian guió a Rivera, quien estaba vendada, hasta la orilla de una playa, y allí le pidió que fuera su esposa, en la presencia de Nicky Jam, quien cantaba para ambos.

No todos los momentos de la pareja fueron perfectos. En julio de este año, también de manera abrupta, anunciaron su separación debido a supuestas diferencias relacionadas con sus futuros. La rotura, sin embargo, no duró mucho tiempo, pues parecieron conciliar sus diferencias y volver a ser pareja poco tiempo después.

Nota aclaratoria: Por error, en una versión anterior de esta nota, este diario indicó que la pareja había contraído matrimonio.