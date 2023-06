Con un aire de nostalgia, la publicadora de videojuegos japonesa Nintendo anunció hoy, miércoles, que estarían reviviendo el clásico Super Mario RPG, atemperado para los tiempos modernos y para su consola del momento, el Nintendo Switch.

Super Mario RPG fue lanzado originalmente en el 1996 para la consola del Super Nintendo y bajo el título de Super Mario RPG: The Legend of the Seven Stars. El juego dejaba a los fanáticos del plomero rojo salir de las corridas y las plataformas para enfrentar a los enemigos de manera más táctica y en turnos.

“El Reino Champiñón se enfrenta a una nueva amenaza cuando una espada gigante cae del cielo y siembra el caos en el lugar. ¡Mario debe reunir a un equipo de aliados inesperados para hacer frente a la infame Smithy Gang!”, lee la descripción de la información del juego original que estuvo disponible para la venta en el Nintendo 3DS y el Nintendo Wii U, pero que ya no se encuentra.

La princesa Peach nuevamente formará parte del elenco del juego. (Press Kit)

Se espera que el nuevo juego recicle esta misma historia, pero que a su vez estéacompañada de una modernización de las antiguas gráficas.

Super Mario RPG estará disponible para el Nintendo Switch a partir del 17 de noviembre de este año.

Una escena de pelea del juego en la que se muestra Mario junto a otros dos personajes que fueron exclusivos de este juego, Mallow y Geno. (Press Kit)

RPG, o Role-Playing Game, hace referencia a un estilo de videojuegos en donde los jugadores asumen un rol para enfrentarse a las adversidades, usualmente hasta llegar a un gran mal que deben vencer para ganar. Este género de videojuegos nació del clásico juego de mesas Dungeons & Dragons, que recientemente ha visto un resurgir en popularidad.

El anuncio del “remake” se dio durante uno de los habituales “Nintendo Direct” que la empresa lleva a cabo hoy para dejarle saber a sus seguidores los títulos recientes que estarán lazando. Entre otros juegos anunciados, se encontraba una expansión para el juego de Pokemon Scarlet y Violet, un nuevo juego de Sonic The Hedgehog, y un juego nuevo al estilo clásico de Mario titulado “Super Mario Wonder”, entre otros.

Puedes ver el anuncio completo aquí: