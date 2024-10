Puerto Rico será sede de First Attack 2024, evento de gaming internacional

El evento más esperado por los amantes de los videojuegos y de esports, First Attack 2024, se llevará a cabo el 12 y 13 de octubre de 2024 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico , en San Juan. Este mega evento reunirá a los mejores jugadores y fanáticos de todas partes del mundo para participar en torneos de renombre internacional en varias categorías.

First Attack 2024 no solo es para los “hardcore gamers”, sino que contará con áreas de juegos casuales e interactivos, perfectas para disfrutar en familia. Además, no se puede olvidar la competencia de cosplay, que tendrá a reconocidos jueces como NatyLikesPizza, SeasonedBigBird, Ms. Valentine y la famosa Cele_Chan como anfitriona.