El dúo de reguetoneros Alexis y Fido se aleja del sonido comercial que estuvo haciendo en los últimos años para regresar a sus raíces del perreo.

Los denominados “Reyes del perreo” han estado distantes de la escena musical, ya que según confesaron no encontraban el sonido que reflejase la etapa que viven a la par con la evolución del género urbano. Los chicos que se adentraron al reguetón en la década del 2000 con sus letras de doble sentido no habían encontrado el nicho idóneo para lanzar sencillos con fuerza. Las voces de "5 letras" reconocieron que, con el auge del trap y otros subgéneros, se mantenían distantes, ya que decidieron no estar montados en la ola de lanzar "sencillos cada tres meses... no es cantidad, sino calidad".

"Hay quienes trabajan con lanzar sencillos por ahí para abajo y, sin estar pegados con fuerza, vienen con otro sencillo. A ellos les funciona. Nosotros no trabajamos así. Hemos estado tranquilos y enfocados en lo que será nuestro próximo disco que lo que viene es con perreo duro, el que le gusta a la gente", sostuvo Alexis en entrevista con El Nuevo Día.

Para regresar al sonido original de su perreo tradicional, llevan más de un año trabajando en el nuevo material discográfico.

Los reguetoneros no lanzan un proyecto discográfico desde el 2015. En el 2017, tenían previsto lanzar, pero con el huracán María todo se detuvo. Fido se mudó a Orlando, y Alexis permaneció en Colombia, donde reside hace más de dos años. Sus mudanzas también dilataron un poco el lanzamiento del álbum.

Los reguetoneros están convencidos que su fórmula original está más que probada en la actualidad, ya que aseguraron que el auge por el trap ha disminuido y el perreo vuelve a dominar la escena.

"Nosotros pensábamos que el disco podía salir el año pasado y cuando iba a salir nos damos cuenta del cambio que hay en el género urbano. El trap ha ido bajando y el perreo volvió a subir. Nos hemos tardado tanto buscando el sonido. Queríamos tener esa musa correcta, no lanzar y ya. Queremos que el concepto se quede con la gente y no sea pasajero. Nosotros estamos listos para salir en el 2020. Cortamos las canciones comerciales, cortamos las canciones pop y estamos con lo de nosotros. Al principio, nos sentamos con Camilo y ese tema se quedó en la computadora. Nos dimos cuenta que la gente lo que nos pide es nuestra esencia", reveló Fido.

Alexis, por su parte, adelantó que el disco contiene letras "con el doble sentido que es sensual pero no sexual que nos ha caracterizado".

"Esto es perrología punto cinco, porque es la secuela de lo que fue el disco 'Perreología' pero con nuevos sonidos, letras y nuevos ritmos. Esto es un ciclo en un momento fue fusionado con bachata, pop y ahora vuelve el perreo y cayó el carril de nosotros", mencionó Alexis, quien de paso aseguró que antes de que acabe el año lanza el nuevo sencillo.

Alexis y Fido se presentarán este viernes en Vivo Beach Club en Isla Verde en un concierto para repasar parte de su carrera musical y retomar la escena del reguetón en su patria. El dueto se presentó en febrero en un festejo en Aibonito y no es hasta ahora que los artistas regresan a su patria, por lo que dijeron estar muy emocionados con el party que van a obsequiar a sus seguidores.

El espectáculo contará con los noveles exponentes urbanos Ray C y Kevvo. Las puertas abrirán a las 7:00 p.m.

"Extrañamos mucho estar aquí, venimos el viernes a decirle a la gente qué ha pasado con Alexis y Fido y vamos a cantar por primera vez el tema Calibre con Casper y Nio García", afirmó Alexis.

Entre los planes que el dúo desea cumplir para el próximo año se encuentra un concierto masivo en la isla. Los intérpretes de "Rompe la cintura" no se han presentado en solitario en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y su meta es ocupar el recinto en Hato Rey.

A la espera de la visa

Alexis, por otro lado, explicó que se encuentra a la espera de la visa correspondiente a la ciudadanía estadounidense para su esposa Evelyn Montilla para mudarse a los Estados Unidos.

Según explicó, una vez ocurra la entrevista final y se le conceda la visa a su esposa, tiene 190 días para salir del país. Esto requiere la venta de su residencia en Puerto Rico y comprar una casa en Florida, estado al que la familia desea mudarse. Por lo pronto, dijo se mantendrá en Medellín.