A sus 71 años, Andrés Jiménez se siente más comprometido que nunca con su carrera, con su familia y con el futuro de Puerto Rico.

De conversación amena, el autor y cantante tiene una asombrosa facilidad para hablar sobre temas cotidianos y pasar a discutir temas sociales, políticos y culturales con gran profundidad en la que combina la reflexión, con datos históricos y sociológicos.

Habla con franqueza sobre su vida, el proceso de envejecimiento, la crianza de sus hijos Omar y Adrea y la relación con su esposa y manejadora Michelle Negrón, entre otros temas.

“A esta edad, me siento más comprometido que nunca con el trabajo. Tengo un compromiso bien serio con mi familia. Tengo dos hijos en la universidad, que tengo que sacar adelante, y para mí, eso es una fuerza que me empuja a seguir trabajando; y tengo una compañera joven que necesita realizarse como persona”, declara el orocoveño.

“Igualmente, tengo un compromiso con lo que sigue siendo mi familia extendida, mi compromiso con mi país, que es tan importante como el de mi familia porque ellos van a vivir en ese país”, añade.

En un orden natural, y demostrando consistencia con su trayectoria de vida, Andrés enlaza el tema personal con el político.

“Mi generación tiene una gran deuda con las generaciones futuras. Nosotros, de una manera u otra, permitimos que durante las últimas generaciones este país tuviera en el poder a unos dirigentes de un nivel increíble de mediocridad que lo han llevado a la quiebra. Nosotros votamos, elegimos, o no elegimos, o no votamos y me parece que ninguna persona que tenga 71 años se debe retirar del trabajo porque ahora más que nunca la patria necesita de las capacidades que haya podido acumular”, afirma el artista.

“Por esas circunstancias, debemos tener el compromiso de remediar un poco lo que ha sido ese fracaso y hay una serie de áreas en las que nosotros los viejos tenemos que participar”, reafirma Andrés, para luego declarar su interés de que se cree un movimiento político con voluntad para hacer valer el voto a favor de la unicameralidad y el concepto de legislador ciudadano.

“Podríamos nominar personas dispuestas a liderar un proceso de transformación hacia la unicameralidad. Y que la gente mayor se postule, y los jóvenes también. Lo que pasa es que siempre vamos a encontrar más gente de edad avanzada dispuesta, porque ya se retiró de su trabajo, tiene sus problemas económicos resueltos, crio a sus hijos y tiene más posibilidad de ser legislador ciudadano, con períodos de trabajo menores y un salario muchísimo más bajo”, señala.

“Hay que quitarse de la mente que uno trabaja para retirarse. La gente cuando se retira tiene que pensar qué voy a hacer. No, no, pero si no tienes que dejar lo que estabas haciendo. Puedes seguir haciéndolo, quizás puedas disminuir el ritmo y coger parte de tu tiempo para hacer cosas que nunca habías hecho, pero eso no significa que dejes de hacer lo que hacías. A veces la gente pasa la vida haciendo algo que no le gustaba y ahí tiene la oportunidad para hacer algo diferente, nunca es tarde para tú empezar un nuevo oficio y experimentar en otras áreas del quehacer humano”.

Crianza

En un tema social relacionado con el desarrollo de la humanidad, habla de la alarmante situación de violencia de género en el país y hace una exposición sobre los orígenes del machismo, la desigualdad, la valoración de la fuerza y el poder en la formación de culturas antiguas y la violencia.

Sobre la solución, dijo que padres y madres tienen mucha responsabilidad.

“Nosotros, como sociedad, tenemos que vigilar que estas cosas no pasen y evitar que nuestros hijos se alíen con subculturas enajenantes. Y, ¿cómo tú haces eso? Tienes que enseñarles otros valores a tus hijos. Tienes que demostrarles que hay otras cosas que son más importantes. Eso lo hace cada cual con sus hijos”, expone.

“Yo no hablo de algo que pienso que debe ser así, sino de algo que es una experiencia vital. Mis dos hijos y Michelle me han dado la oportunidad de ver esa situación de una manera diferente. Es un premio que me dio la vida”, señala Andrés, quien reflexiona y compara la crianza de sus hijos anteriores y reconoce las diferencias debido a la etapa de vida personal, artística y política en que se desenvolvía entonces.

Ahora, su hijo Omar, quien estudia Ingeniería Química, es el músico más joven de su agrupación musical, cuyos integrantes son igualmente jóvenes.

“En el paso por la vida, muchas veces te das cuenta de que no te dejaron. Si tú sabes que no te dejaron hacer un montón de cosas, ya sabes que no puedes ser igual. Hay que dar unos espacios para que los muchachos puedan ser creativos y realizar sus sueños”, revela.

Gallos

Resulta ineludible hablar de la prohibición de las peleas de gallo con quien le ha dedicado canciones a ese animal doméstico.

Andrés hace un recorrido histórico de la relación entre el hombre y el gallo, del instinto de pelea que tienen -unas razas más que otras- y de las primeras peleas de gallos en los bateyes -sin que mediara dinero ni apuestas- solo por observar los dotes superiores de un contendiente sobre el otro.

Reconoce que el hombre ha intervenido para definir más los dotes combativos de los gallos.

“Me encantan. No tengo que ir a la gallera a verlos pelear, son mis mascotas”, dice Andrés.

Sobre la ley que declaró como proscritas las peleas de gallos, afirma: “La imposición es el mejor argumento, porque es el argumento de la ruptura (entre la colonia y el imperio). Eso es lo primero que molesta. Mucha gente que no ha pensado de dónde surge el poder, ahora pueden ver que es de Washington”, manifiesta sin poder evitar volver al tema político.