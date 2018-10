Los fanáticos del trapero Bad Bunny no deben preocuparse porque se hayan agotado los boletos para su concierto, al menos temporeramente, pues según confirmaron sus productores se abrirá una segunda función en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Los organizadores del evento, Max Pérez y Noah Assad, notificaron que esta noche a las 12:00 a.m. comenzará la venta de boletos para la función que se celebrará el sábado 9 de marzo.

“Son tantos los seguidores de Bad Bunny, que muchos se quedaron sin boletos para la primera función. Hicimos todo lo posible por abrir esta segunda fecha y complacer al público puertorriqueño", expresaron los organizadores del evento.

Bad Bunny, por su parte, hizo el anuncio en un Instagram Live durante el cual recalcó que se oponía a abrir una segunda función porque quiere ofrecerle al público una experiencia única. "Puerto Rico me convenció", expresó tras agradecer la acogida a su concierto pautado para el 8 de marzo de 2019. La venta de boletos comenzó hoy jueves a la medianoche, y en solo siete horas ya estaba todo vendido.

“Yo no quiero abrir otra función”, había dicho poco antes. “Yo quiero que el público tenga dos experiencias distintas… dos conciertos distintos”, destacó durante la transmisión que contó con más de 38,000 espectadores de manera simultánea.

“El que va para el 8 va a ver un concierto hijue… y el que va el 9, también… Ahora, sí les digo esta va a ser, osea, es esta función y no hay más ná. Yo no voy a hacer 15 funciones como Wisin y Yandel, porque, Dios los bendiga, (pero) van a terminar sin oxígeno. Un saludo a Wisin y Yandel que los quiero mucho y los respeto”, continuó. “(Así que) no hay más ná’, oíte”, indicó.

“Mi gente los amo, nada mejor como el cariño de ustedes. Para mí presentarme en mi Isla, mi Puerto Rico, es lo más grande e importante de mi carrera, y más ahora que vamos para el Choli’, les prometo el mejor show del mundo”, expresó el trapero.

Esta mañana, tras venderse la primera función, el intérprete de 24 años cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio compartió una imagen en Instagram con la frase ‘Sold Out’ en referencia a su concierto.

“GRACIAS PUERTO RICO”, escribió el trapero para acompañar la foto.

Los boletos de la sección de arena, tienen un costo de $175 y $125, sin incluir los impuestos.

Puedes conseguir los boletos ticketpop.