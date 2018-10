El cantante urbano Bad Bunny revivió esta tarde el personaje de “La Comay”, interpretado por el titiritero Antulio Kobbo Santarrosa, para anunciar su próximo concierto en el país, el cual se celebrará el 8 de marzo, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El equipo de producción del artista reprodujo la escenografía del desaparecido programa “SuperXclusivo” y contrató a Santarrosa y al animador Héctor Travieso para dar la primicia del concierto a través de un anuncio que se emitió por los principales canales comerciales, así como en las redes sociales.

Bad Bunny relató en entrevista telefónica con El Nuevo Día que este personaje -con todos sus grises- formó parte de su infancia y que fue un referente de la televisión puertorriqueña en las décadas del noventa y principios del 2000, por lo que quiso desempolvarlo para dar a conocer la nueva noticia de su show.

“Sé toda la polémica y sé todo lo que causó en un momento, pero al final del día es un personaje que estuvo bien presente en lo que es la cultura popular de Puerto Rico”, contó sobre el porqué utilizó a la muñeca para dar a conocer la fecha de su nuevo concierto en el país, cuya venta de boletos comenzará para público general este jueves, 11 de octubre, a las 12:00 de la medianoche, en la boletería del llamado Choliseo. Habrá una preventa el miércoles, desde las 10:00 a. m., para clientes de T-Mobile.

“Yo crecí viendo ‘La Comay’. Creo que to’ el mundo, le gustara o no le gustara, to’ el mundo vio ‘La Comay’ ya fuera porque la abuela la ponía o la tía la ponía. Yo recuerdo que cuando yo salía de la escuela y caminaba por todo el barrio El Rosario, en Vega Baja, caminaba por la acerca y no te perdías el programa porque en todas las casas estaba puesto. Entonces dije, real, real, ahora mismo en la televisión boricua no hay personajes así, no hay nada como emblemático que se dedique a lo que ella se dedicaba y como yo no estuve para la época de los noventas, no fui artista en los 2000, ahora es que lo soy, pues se me hacía un poco interesante pensar ‘qué hubiera pasado si yo hubiese sido famoso hace diez años atrás y ‘La Comay’ hubiera dado un chisme mío’ ¿Me entiendes? La estoy utilizando para algo positivo, pero sabrá Dios qué barbaridad hubiera dicho de mí”, expresó entre risas el exponente de trap, quien actualmente se encuentra en Los Ángeles, donde esta noche participará de los American Music Awards.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre verdadero del artista, adelantó que su nuevo concierto en Puerto Rico será algo “histórico” y completamente distinto a “Trap Kingz”, el show que presentó el pasado mes de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde más de 20 mil personas acudieron a verlo. Adelantó que el concierto contará con un concepto totalmente nuevo y que los temas que interpretará también serán diferentes, pues se nutrirá de las canciones que han salido recientemente y las que están por salir en los próximos meses.

“Para mí, es un logro increíble. Estoy entusiasmao, loco que llegue el día. Tengo tantas y tantas ideas para el show que espero en Dios que las pueda cumplir todas. Será un show que hará historia, y obviamente todos los artistas dicen que van a hacer historia, pero yo doy mi palabra de que ese concierto va a marcar y a unir generaciones”, aseguró con entusiasmo.

De 24 años, Bad Bunny es hoy una de las figuras del género urbano de mayor popularidad a nivel internacional, como lo demuestran los 23 conciertos que llevó a casa llena en diversos países de Europa, así como su gira por Estados Unidos y América Latina, donde se han contagiado con su “nueva religión”. Revistas especializadas en música, como la famosa Rolling Stone le han dedicado variosreportajes al cantante que se ha impuesto con un estilo y una voz propia, alejándose de la pose típica de los raperos, y trayendo a la mesa la complejidad de la fluidez del género.

El cantautor autodidacta, además, sigue sumando colaboraciones. Esta noche, de hecho, participará en los American Music Awards, a celebrarse en el Microsoft Theater en Los Ángeles, donde presentará con la rapera estadounidense Cardi B y con el colombiano J Balvin el pegajoso tema “I Like It”.

“Acabo de hacer el ensayo general y la presentación esta ‘wao’, si eso va al periódico y se puede poner, la palabra ca… es la que la describe. Está muy, muy dura y el arreglo musical es diferente, pero sin perder la esencia del original. El stage, los bailarines, Cardi… De verdad que la presentación será épica”, adelantó sobre el show que tienen preparado para esta noche en los premios, los cuales se transmitirán, a las 8:00 p.m., por la cadena ABC.

Bad Bunny, quien recientemente tuvo una destacadaparticipación en el programa nocturno “The Tonight ShowWith Jimmy Fallon” (NBC), donde interpretó en español el tema “Estamos bien”, acompañado de visuales del proceso de recuperación del país tras el embate del huracán María, precisó que ya se encuentra bien de salud luego de enfrentar un desgastefísico que provocó que tuviera que posponer varias presentaciones de su gira de conciertos en Estados Unidos.

“Estoy mejor. Fue un desgaste físico que me provocó una inflamación en la espalda, el cual que se arregla con pastillas y haciendo ejercicio. Estoy tratando de crear disciplina y cuidarme, pero me siento mejor”, compartió para la tranquilidad de sus fanáticos.

Busca la entrevista completa a Bad Bunny mañana en la versión impresa de El Nuevo Día.