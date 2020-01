a mi no me cabe en la mente ni en el pecho como hay gente que defiende a estas escorias ?? como?????? COMO DIABLOS!!!! PORQUE USTEDES LE SON LEALES A UN CABRÓN PARTIDO??? A GENTE A LA QUE NO LES IMPORTAS UN CARAJO!! GENTE QUE SE HAN QUEDADO CON TU PAÍS!!! COMO?? NO LO PROCESO