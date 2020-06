Luego de un silencio musical de tres años, la cantante puertorriqueña Calma Carmona está de vuelta con el sencillo en promoción, “Sentir”, con el que regresa a los sonidos urbanos. Esta canción, compuesta por la artista y producida por J. Rochet y Ladkani, cuenta con un ritmo de dembow caribeño y sintetizadores "viajosos, profundos y etéreos", como lo describió la propia artista en entrevista telefónica.

“Yo empecé en lo urbano hace diez años y fue así, super crudita. Fue ese género el que me abrió la primera puerta y poder comenzar mi carrera. Después me fui un poco más experimental buscando qué podía hacer con mi voz y buscando un sonido propio. Tras sacar mi primer disco ‘100 Vidas’, que se lanzó un mes después del huracán María, pensaba cuál sería mi próxima dirección musical y que quería hacer. Y lo que tenía ganas era de música más 'chill out', con la que uno pueda desconectarse y no pensar mucho, y dije ‘pues eso es lo que hace la música urbana’”, relató la intérprete, quien afirmó que con este tema dejó que todo fluyera sin la presión de hacer un “master piece”.

Calma Carmona, quien se estrenó en el ambiente musical hace una década, confesó que este tema es perfecto para presentar lo que será su nueva producción discográfica, “Calmeezy”, de la que ya grabó diez canciones y que podría estrenar este mismo año. “Sentir es parte de mi proceso creativo y es vital a la hora de tomar las decisiones en cuanto a la creación”, agregó sobre el porqué esta canción es la carta de presentación ideal para esta nueva propuesta musical.

La pista de “Sentir”, según se indicó, está en algún lugar entre un perreo minimalista y tropical futurista, con un enfoque dirigido a la sensualidad coqueta. Esa misma vibración es la que se representa en el vídeo que acaba de salir con el tema, el cual fue grabado en Puerto Rico y dirigido por el artista Celso González y el fotógrafo Anthony Edwin.

Calma Carmona dijo que no ha temido en experimentar con diversos ritmos a lo largo de su carrera porque, como cualquier artista pop, no desea cerrarse a ningún ritmo. Sin embargo, recordó que fue en la música urbana que comenzó, incluso, llegó a firmar un contrato con Raphy Pina, aunque su propuesta no prosperó por diferentes visiones sobre el rumbo de su carrera.

“Siento que hace diez años no había mucha apertura todavía para las mujeres dentro del género y sentía el estigma. Cuando saqué ‘Amor Millonario’ con Randy, recuerdo que la gente lo veía como que era algo que no era cool. De hecho, fui de las primeras mujeres que Pina firmó. Luego me retiré porque tuvimos unas diferencias en cuanto a la visión, pero es una delas personas que más respeto (en la industria)”,agregó la joven, quien hoy se siente mucho más cómoda con su música y su personalidad artística.