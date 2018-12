La cantante estadounidense Christina Aguilera lidera el elenco de artistas que cantarán en la emblemática plaza Times Square, en Nueva York, en la tradicional fiesta de Año Nuevo.

Aguilera actuará minutos antes de que la gigantesca y famosa bola de cristal comience a descender para marcar el final del 2018 y el inicio del 2019.

En la fiesta musical también actuará el grupo británico Bastille y el dueto de música country Dan + Shay.

A la gran celebración, que reúne a cientos de miles de personas cada año, se unirá el grupo New Kids on The Block, que alcanzó la fama a finales de la década de los 80 y principios de los 90, informó Dick Clark Productions, firma encargada de la organización del famoso evento neoyorkino.

Aguilera actuó por última vez en evento del Times Square en el 2007.

Para New Kids y el grupo Bastille, será su segunda participación, mientras que para el dueto estadounidense Dan + Shay será la primera ocasión.

El rapero Post Malone también hará su debut en la famosa celebración de Año Nuevo, en La Gram Manzana.

El evento será conducido por el presentador Ryan Seacrest. Después se unirá la modelo y actriz Jenny McCarthy Wahlberg para la cuenta regresiva en la medianoche.

El show comenzará a partir de las 8:00 p.m. (hora local), del 31 de diciembre.

En la edición pasada, fue la cantante Mariah Carey quien encabezó el elenco musical en Times Square.

Nick Jonas, Andy Grammer, Camila Cabello, Chyno Miranda y Leslie Grace formaron parte del espectáculo musical.

Otro de los eventos destacados de Año Nuevo es la fiesta de Hollywood, donde la anfitriona será la cantante Ciara y entre los grandes invitados están los cantantes Camila Cabello, Halsey, Shawn Mendes, Charlie Puthel, el dueto The Chainsmokers, y la banda Weezer.