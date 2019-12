View this post on Instagram

Puerto Rico, hoy disfrutaremos de una trayectoria de casi 3 décadas. Hoy me uno con el pueblo para celebrar la música que comenzó en El Barrio y hoy por hoy es la más escuchada en todos los rincones del mundo ??. Hoy es el día UNO de 10, todos serán HISTÓRICOS ! Nos vemos en el CHOLI ! Att. Raymond Ayala / DADDY YANKEE ???? #concalmapalcholi