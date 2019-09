La cantante dominicana Ángela Carrasco no puede creer que su amigo y mentor en el musical “Jesucristo Súper Estrella”, el cantautor Camilo Sesto, falleció apenas dos semanas después de haber coincidido en un evento donde rieron y festejaron.

Esa velada -que se dio en un restaurante- y que fue grabada en vídeo la guardará por siempre, y por eso ayer fue para ella un día “intenso y doloroso”. El compositor falleció en la madrugada del domingo a los 72 años en una clínica de Madrid.

La artista, quien tuvo su primer gran triunfo en España junto a Sesto en el musical hace más de 40 años, cuenta de su encuentro con su mentor y los momentos inolvidables que vivieron.

“No es fácil comenzar el día con un golpe así. Camilo tenía achaques con sus piernas, sus riñones pero no esperaba que fuese a agravarse y morir en dos días y que te digan que ya no esta, más aún. Hace dos semanas hablaba en un programa de televisión sobre cómo entré a trabajar como pareja del musical con un artista del que yo era fanática”, relató Carrasco.

La cantante aceptó y lamentó que dijeran que esa amistad entre ellos se había enfriado. “Hubo un distanciamiento, no sé ni por qué, pueden ser circunstancias porque él siempre vivió muy lejos. Hay mucha gente entrometida”, sostuvo Carrasco.

Reconoció que sus grandes éxitos a lo largo de su carrera, “Ahora o nunca” y “Callados”, llegaron, en parte, de la mano de Sesto, que nunca volvieron a cantar juntos en todas estas décadas y que le gustaría hacerle un homenaje, pero “hubiera pedido a Dios que fuera en vida. “Pero le hice un homenaje que grabé de diez canciones con 60 músicos y un cantante que hace la parte de Camilo”.

Este lunes, en la Sociedad General de Actores estará Ángela y mucha gente del mundo espectáculo para celebrar la vida de Sesto.

Por otra parte, el productor de origen español José Antonio Mellado, quien se encuentra en España de vacaciones, también le rendirá honores a la estrella, para luego regresar a Puerto Rico y ultimar detalles de la llegada de Carrasco, quien se presentará en la isla el 6 de octubre en la Sala de Festivales de Centro de Bellas Artes de Santurce a las 4:00 p.m.

Durante el concierto se llevará a cabo un homenaje a Sesto en el que se interpretarán varios de sus éxitos.

La primera vez que el cantante tuvo una presentación como solista en Puerto Rico fue para Famma Events, compañía de Mellado y del fenecido productor Topy Mamery , a finales de los años 80 en el Centro de Bellas Artes con cuatro salas prevendidas.

“Camilo no era una persona emocionalmente equilibrada, y nos canceló la primera función el día del debut después de estar todo el día ensayando. Dijo que no iba a hacer el show ese día porque no se sentía seguro con la orquesta -que era formada por puertorriqueños- y no hubo más remedio que salir al escenario y decirle al público: ‘Tengo una noticia mala y una buena. Ya Camilo está en el Bellas Artes, y la mala es que no siente que tiene suficiente ensayos’, y la gente lo abucheo. A todo esto él estaba tras bastidores y salió con micrófono en mano, la gente pensó que era una broma, y se sentó en el borde del escenario y empezó a cantar ‘Algo de mí’, la gente pensaban que un montaje, y aclaró que ‘por respeto’ no iba a cantar. Cubrió todos los shows, y no lo volvimos a traer porque Camilo se volvió a retirar por segunda vez para cuidar a su hijo Camilín”.