Luego de una pausa de seis años, el grupo Jonas Brothers volvió anoche al escenario para emprender su gira “Happiness Begins” en el American Airlines Arena en Miami.

La velada fue un recorrido musical que incluyó el sabor latino de los exponentes urbanos Daddy Yankee, Natti Natasha y Sebastian Yatra.

El espectáculo de la agrupación creada desde el 2005 inició con el tema “Rollercoaster”, seguido por los éxitos “SOS”, “Cool”, “Only Human”, “Strangers” y “Fly with me”, entre otros.

“Nunca pensé que esto volvería a suceder. Esto solo prueba que los sueños se hacen realidad", reveló Kevin durante la velada musical.

Kevin, Joe y Nick Jonas se habían separado para darle paso a los proyectos individuales de cada integrante. No obstante, anoche regresaron juntos desde un escenario elevado donde le dieron vida a los temas “Hesitate” y “If I Can't Have You”. Nick pudo hacer en solitario su tema “Jealous” y Joe cantó “DNCE”.

El momento cumbre del concierto, según se evidencia en varios de los vídeos publicados en las redes sociales fue la participación de Daddy Yankee, Natti Natasha y Sebastián Yatra al ritmo del éxito “Runaway”. Kevin, Joe y Nick Jonas entonaron por primera vez en vivo la primera estrofa del éxito que ocupa las primeras posiciones en las listas de música y contenido digital para darle paso a la sorpresa de la noche. Natti Natasha, Sebastian Yatra y Daddy Yankee encendieron el furor de la audiencia.

"Tuvimos la suerte de ser parte de una canción latina que está sacudiendo las listas latinas en este momento", dijo Jonas sobre la canción de Yatra antes de anunciar a sus invitados sorpresa.

"¡Teníamos que hacer algo especial por Miami!", ripostó.