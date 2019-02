Los Grammy, la gala más importante de la música en Estados Unidos, fue el escenario escogido por la legendaria cantante Diana Ross para celebrar, anticipadamente, su cumpleaños.

Ross cumplirá 75 años el 26 de marzo, pero la ceremonia celebrada anoche le pareció el espacio ideal para empezar su festejo.

75th Diamond @DianaRoss birthday performance at the #GRAMMYs! pic.twitter.com/MZHbATXWQC — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 11, 2019

Como antesala a la participación de Ross, la cantante Alicia Keys narró un vídeo en el que aparecieron escenas de la exitosa trayectoria de la artista, que en 2012 recibió el “Lifetime Achievement Award”.

Luego, apareció en el escenario el nieto de Roos, Henok Kendrick. El niño de 9 años, hijo de Rhonda Ross, fue el encargado de presentar a su famosa “abuelita”.

“Ella le enseñó al mundo que no hay nada fuera de nuestro alcance. Así es que, damas y caballeros, por favor reciban a mi abuelita, Diana Ross”, exclamó el pequeño, provocando una ovación del público.

Ross lució regia con un vestido estilo "corset" rojo y, de inmediato, inició su presentación cantando los temas “The Best Years of My Life” y “Reach Out And Touch (Somebody’s Hand).”

“Cuando era una niña pequeña, sentí el gozo de cantar. Me hacía feliz y hacía feliz a mis padres”, contó la cantante.

La diva también cantó “Reach Out And Touch.”

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email Childish Gambino ganó en la categoría de Mejor grabación del año con la canción "This Is America". (The Associated Press)

Kacey Musgraves se llevó un galardón en la categoría ‘Mejor álbum del año’ con la producción "Golden Hour". (The Associated Press)

Mejor artista novel: Dua Lipa. (The Associated Press)

Mejor actuación pop de dúo o grupo: "Shallow", Lady Gaga y Bradley Cooper. (The Associated Press)

Mejor álbum de pop vocal: "Sweetner", Ariana Grande. La artista no fue a la gala. (The Associated Press)

Mejor álbum de música electrónica o dance: "Electricity", Silk City & Dua Lipa, con Diplo & Mark Ronson. En la foto Diplo. (The Associated Press)

Mejor actuación rock: "When Bad Does Good", Chris Cornell. Los hijos del fenecido subieron al escenario para recibir el premio póstumo que le otorgó la academia a su padre. (The Associated Press)

Mejor canción rock (composición): "Masseduction", Jack Antonoff & Annie Clark (St. Vincent) (The Associated Press)

Mejor álbum de música alternativa: "Colors", Beck (The Associated Press)

Mejor canción de R&B (composición): "Boo'd Up", Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai y Dijon McFarlane. En la foto Joelle James y Larrance Dopson. (The Associated Press)

Mejor álbum de R&B: "H.E.R.", H.E.R. (The Associated Press)

Mejor canción rap (composición): "God's Plan", Drake. (The Associated Press)

Mejor álbum rap: "Invasion of Privacy", Cardi B. (The Associated Press)

Mejor álbum de pop latino: "Sincera", Claudia Brant. (The Associated Press)

Mejor álbum de música regional mexicana: "México por Siempre", Luis Miguel. (The Associated Press)

Mejor álbum latino de música tropical: "Anniversary", Spanish Harlem Orchestra (The Associated Press)

Mejor álbum de americana: "The Joke", Brandi Carlile (The Associated Press)

Mejor álbum reggae: "44/876", Sting & Shaggy (The Associated Press) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email