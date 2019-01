El reguetonero Don Omar aseguró que tiene un “banquete musical” para todos sus fanáticos en el 2019, incluyendo una gira mundial que comenzaría a mediados de junio.

Según un comunicado, luego de una exitosa presentación en Cali, Colombia, que se extendió hasta la madrugada, William Omar Landron Rivera, nombre de pila del cantante, sostuvo que la música lo llena de vida, por lo que decidió tomar decisiones sobre su futuro artístico.

"Decidí retomar todo pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo, ya no tiene que ver con dinero ni fama sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también”, expresó.

“La evolución de los vivos se marca cambiando a quienes en vida nos rodean, comenzando con mis millones de fanáticos y para ello les tengo un banquete musical para este próximo año que les aseguro con Dios por delante nos marcara la vida a todos”, agregó el artista que recibió el nuevo año en New York.

Con estas declaraciones, Don Omar pretende disipar cualquier rumor de un posible retiro, según el parte de prensa.

De hecho, este medio supo que el reguetonero forma parte de los exponentes que se van a presentar en la primera edición de los Premios Tu Música Urbana a celebrarse el 21 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

El intérprete de “Danza Kuduro” anunció su retiro de los escenarios a finales del 2017 con su gira de "Forever King... The Last Tour", que inició en la isla y que la extendió a varios países. En Puerto Rico realizó tres funciones.

No obstante, durante todo el año 2018 el reguetonero cumplió con varias fechas de su agenda y dejo entrever en varias ocasiones que continuaría haciendo lo que le apasiona: el reguetón.

“Hagan lo que los hace sentir vivo”, afirmó anoche en su cuenta de Instagram para confirmar que continúa en la música.

Tanto así que anoche en su mensaje de fin de año, hizo un en vivo desde New York y compartió con sus seguidores que trabaja en lo que será su próximo trabajo discográfica, proyecto que la igual que los discos anteriores trabaja desde la Gran Manzana.

De igual forma, Don Omar se cambió la semana pasada su look de trenzas y anticipó que ese estilo sería la nueva imagen del 2019.