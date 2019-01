El reguetonero Don Omar rechazó hoy, jueves, las imputaciones de que sea homofóbico y restó importancia a la publicación que hizo hace varios días en sus redes sociales y que desató críticas en su contra de parte de diversas personalidades de la música y de otros ámbitos de la sociedad.

En una transmisión en vivo esta mañana desde su fan page en la red social Facebook, el artista urbano se defendió de las críticas que ha recibido y se justificó diciendo que no puede ser calificado de “homofóbico”, término con el que se indentifica a las personas que sienten y expresan rechazo hacia las personas homosexuales, pues en su familia hay personas gays y lesbianas.

Como parte de su mensaje, con una duración de nueve minutos y 18 segundos, William Omar Landrón, reveló también que espera que algún día uno de sus tres hijos se le acerque y le explique que es homosexual, y pidió a todos los que le critican que mejor denuncien y condenen el asesinato del trapero gay, Kevin Fret, crimen por el que todavía no se ha arrestado a nadie.

Su reacción se produce dos días después de haber publicado en su cuenta de Instagram un comentario que recibió un amplio rechazo de diversas figuras y en el que preguntaba a sus seguidores si “comían carne de pato (ilustrado con un emoticón del ave)” y luego decía que él no la consume, acompañado de los hashtags “#dígalenoalacarnedepato” y “#esdura”. Este mensaje fue publicado en el momento en que se conoció que el también artista urbano, Ozuna, alegadamente había sido extorsionado por un vídeo sexual por parte de Fret.

"Hoy quiero tocar un tema del que me siento muy orgulloso por tener la oportunidad de hablar de esto por primera vez en mi vida. Hoy quiero hablar de homofobia, de realidad, de oportunistas y de víctimas reales", dijo Don Omar en la introducción a su mensaje.

"Para quien no lo sepa, en mi círculo familiar existen alrededor de tres lesbianas y dos homosexuales. Toda la vida. Son parte de mi familia, familia que amo, familia a la que respeto, familia a la que no tengo miedo por sus preferencias sexuales… Les quiero leer algo, dice aquí que la homofobia es el miedo, la desconfianza o incomodidad frente a personas lesbianas, gays, bisexuales… así es la definición de homofobia. Yo fui criado en una casa donde la tolerancia a la homosexualidad se enseñó desde que era un niño porque me criaron rodeado de personas que decidieron tomar la decisión en su libre albedrío de disfrutar de ellos, de sus cuerpos, de sus creencias y de sus preferencias sexuales tal cual quisieron. Homofóbico es aquel que siente miedo ante este tipo de persona", destacó.

Entre otras cosas, el artista confesó que su primera relación íntima ocurrió con una pareja de lesbianas y dijo que espera el día en que uno de sus hijos le manifieste que no es heterosexual.

"Creo que dentro de muy poco alguno de mis tres retoños vendrá con mucho miedo a tratar de explicarme que su orientación sexual no es igual a la de todos sus amiguitos y, sabes qué, ya yo lo tengo claro, y el día en que eso suceda, el de ellos que sea, tiene mi apoyo incondicional completamente", dijo el cantante en el Facebook Live.

Hablemos de Homofobia, realidades, oportunistas y percepción. Posted by Don Omar on Thursday, January 24, 2019

En cuanto al asesinato del trapero Kevin Fret aseguró que nunca lo conoció y afirmó que la gente creó un “issue por un avatar”, refiriéndose al emoticón de un pato que usó en su mensaje.

“En Puerto Rico murió un joven y el mismo señor que nos dijo que al niño Lorenzo (refiriéndose al licenciado Antonio Sagardía, representante legal de Ozuna) lo mató un manco, nos quiere venir con el mismo cuento. No estoy diciendo nada de Ozuna. Estoy diciendo que en mi familia hay homosexuales y si alguno de ellos hubiera sido asesinado dentro de un crimen de odio, mi familia, yo, mis amigos y los miembros de la comunidad que comparte hubiéramos mostrado algo para que se haga justicia”, mencionó.

“Aquí se murió alguien que es miembro de la comunidad Lgbtt y yo no escuché a nadie hacer los reclamos… Aquí no hay otra víctima que la familia de Kevin Fret, que la mamá, que los amigos de Kevin Fret”, afirmó.

Esta mañana, durante una entrevista en el programa “Noticentro al amanecer”, Normando Valentín le preguntó a la artista Kany García, quien fue una de las que censuró las expresiones de Don Omar, si uno de los invitados a su concierto el próximo 2 de febrero era Don Omar.

“Que vaya (ríe). Si va, le va a tocar arriba, porque no hay boletos abajo. A la gente hay que enseñarle. A mí me molesta que hablen más de los demás que de mí", sostuvo la cantante.

Otro que publicó un tuit en medio de esta controversia, fue Bad Bunny, quien condenó la homofobia.

homofobia a estas alturas? que vergüenza loco — ?? (@sanbenito) January 23, 2019

Por su parte, el activista por los derechos de la comunidad Lgbtt, Pedro Julio Serrano, señaló que las expresiones de Don Omar son una "vergüenza". Además, en su cuenta de Twitter, dijo que el vídeo que publicó el artista para explicar por qué no es homofóbico es la prueba de que sí lo es.