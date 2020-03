Los salseros Ismael Miranda y Andy Montañez, dos grandes artistas que representan lo mejor de la música popular puertorriqueña, se juntan de nuevo en una velada en la que el sentimieno del bolero resonará y a la que han titulado “Románticos de nuevo”. El recorrido por sus más recordadas melodías será como aseguraron, para llorar, para amar y para nunca olvidar… El encuentro será en el Centro de Bellas Artes de Santurce el 17 de abril.

“Teníamos un tiempo que no nos encontrábamos, pero prometo que va a ser una noche de canciones románticas con Ismael y yo. Nos hemos reunido unas cuantas veces, hay mucha comunicación entre nosotros es un compartir con la audiencia”, compartió “El Niño de Trastalleres” quien ha estado llevando su sabor boricua por Colombia, Perú, El Salvador y Nueva York para presentarse ante los que aman la salsa.

“Me la paso viajando con mi hijo Harold, con mi perrita y con el pianista Pedro de Jesús, mientras que mi hija Lisa sigue cantando pero no está viajando con nosotros”, dijo Andy quien aseguró que ya está listo para iniciar los ensayos con Ismael.

Por su parte, “El Niño Bonito de la Salsa” presentó al público su más reciente sencillo. “Ahora no estamos grabando discos, porque casi no se venden, no deja dinero y no pasa nada, así que es mejor un sencillo cada tres meses. Como siempre nos pasamos viajando y en todos los sitios que vamos los dejamos al gusto de la gente que nos tiene cariño. Este fin de semana voy a estar en El Día Nacional de la Salsa, y luego vamos a estar en Colombia el mes que viene y en Filadelfia”, comentó el intérprete.

“En nuestra presentación integramos las canciones entre uno y otro. Es un show diferente, además nosotros tenemos la habilidad de que cuando estamos en el escenario tenemos nuestro libreto y la pasamos demasiado bien. Hemos hecho como 13 o 14 presentaciones, va a ser un espectáculo más largo porque Ismael es mi hermano y tenemos una larga amistad”.

Los cantantes comenzaron a unir sus voces en escena en el 2003 con el disco “Al son del bolero”, en el 2004 grabaron “Románticos de nuevo” y en el 2005 “Alma de niño” que fue todo un éxito. “Tres trabajos musicales en dúo que a la gente gusta mucho”.

Andy siente que su hijo Andicito está siempre a su lado.

Han pasado 8 meses desde que Andy Montañez perdió al mayor de su prole, Andicito, pero ahora siente que éste se encuentra más cerca que nunca de él.

“Perder un hijo no es fácil pero como yo digo cuando estoy en tarima, él siempre está conmigo como ahora que él está aquí (en un salón). Se nos fue físicamente, pero sigue conmigo y ahora mismo está aquí y va a estar siempre. Yo lo presento en el show y he pedido aplausos para él porque está ahí y hay un micrófono que es el de él, mi hijo bello está aquí con nosotros. A veces estoy con mi esposa Xiomara y hablo de él como si estuviera vivo. Me acuerdo de sus anécdotas, de sus chistes, de sus bromas y lo recordamos tanto Harold como yo. Él va a estar conmigo por siempre”, concluyó Andy.