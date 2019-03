Yoel Henríquez, compositor puertorriqueño con un repertorio de casi 400 canciones, muchas de ellas convertidas en grandes éxitos en las voces de reconocidos artistas, acaba de ser nominado al Latin Songwriters Hall Of Fame.

Las votaciones para este premio serán realizadas por el público hasta el 15 de abril a través de su sitio web.

El Latin Songwriters Hall Of Fame es el máximo honor al que puede aspirar un compositor con un mínimo de 20 años de trayectoria.

Entre sus miembros se encuentran Manuel Alejandro, José Feliciano, Julio Iglesias, Armando Manzanero, Roberto Cantoral, Omar Alfanno, Rafael Pérez Botija, Gloria Estefan, Carlos Gardel, Emilio Estefan, Robi Draco Rosa, Los Temerarios, Claudia Brant, Alejandro Jaen, Miguel Luna, Myriam Hernández, Gustavo Santaolalla, Alvaro Torres, Diego Torres, Erika Ender, Ana Gabriel, Roberto Livi, Camilo Sesto, Carlos Vives, Martin Urieta, Gloria Trevi, Chucho Valdés y Fernando Osorio.

Los temas de Henríquez han sido grabados por las más grandes estrellas de la música latina de todos los géneros como Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Ricky Martin, Juanes, Laura Pausini, Santana, Chayanne, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Ednita Nazario, Myriam Hernández, Marta Sánchez, Diego Torres, Mijares, Yolandita Monge, Ha-Ash, Andrés Cepeda, MDO, RBD, Sebastián Yatra, Nacho, Manuel Turizo, Ana Guerra, Olga Tañón, Lupita D’ Alessio, Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle, El Gran Combo De Puerto Rico, Tito Nieves, Tito Rojas, La India, DLG, Son by Four, Jerry Rivera, Michael Stuart, Ismael Miranda, Jose Alberto “El Canario”, Septeto Acarey, Rey Ruiz, Frankie Negrón, Héctor Acosta “El Torito”, Millie Quezada, Pedro Fernández, La Arrolladora Banda El Limón, La Original Banda El Limón, Los Rieleros Del Norte, Ulices Chaidez, La Mafia, Los Tigres Del Norte, entre muchos otros.

Entre sus grandes éxitos internacionales se encuentran "Disparo Al Corazón" (Ricky Martin), “Cambio De Piel” (Marc Anthony), “Si Nos Quedara Poco Tiempo” (Chayanne), “Amarte A La Antigua” (Pedro Fernández), “Un Amor Para La Historia” (Gilberto Santa Rosa), “Cuando Seas Mía” (Son By Four), “La Original” (Original Banda El Limón), “Día Tras Día” (Andrés Cepeda), “Por Perro” (Sebastián Yatra ft. Luis Figueroa & Larry Over), “Déjalo” (Nacho feat. Manuel Turizo).

Entre otros logros del compositor se encuentran haber ganado dos Grammy Latinos, 11 nominaciones al Gramy Latino y 14 premios de la American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP).