Decenas de invitados fueron llegando al funeral oficial que ayer se le rindió al Príncipe de la Canción. Cada invitado fue llamado expresamente de manera personal de parte de cada uno de los hermanos, teniendo en esta acción también una diferencia porque Sarita llamó a los de Estados Unidos, especialmente a los de Miami, y Marysol y José Joel a los de México.

Marysol y Sarita llegaron acompañadas de Sara Salazar, la viuda y última esposa de José Rómulo Sosa Ortiz y de Luis Ernesto Berrios, viejo amigo del Príncipe de la Canción y quien, en diversas pláticas, dijo categóricamente que “José José no va a ser enterrado en México; ni siquiera sé si va a ir a México”; dijo que la viuda del cantante le ha asegurado que lo va a enterrar en Miami “porque quiere ir a llorarle y a llevarle flores” cuando lo desee, aseguro Berrios, quien es muy cercano a ambas familias Sosa.

Ya entrada la tarde, salieron los hermanos Sosa y se pararon frente a los micrófonos de la prensa. José Joel, quien más habló, comenzó agradeciendo a todos por estar con ellos. “Fue un velorio bonito, gente que no veíamos desde hace muchos años, que nos abrazamos, que les agradecemos. Tanto yo como Marysol, como Sarita, estamos en unión familiar dándole estos últimos respetos a mi señor padre”.

Al mayor de los hermanos le siguió Sarita, quien casi no pudo hablar por el llanto, de ahí pasó Marysol, muy consternada, con lentes oscuros y quien también agradeció el cariño a su padre. Finalmente, José Joel volvió a tomar la palabra y como para no dejar ninguna duda al respecto y considerando los problemas que habían escenificado en días pasados aseguró: “Sí hay un cuerpo, sí lo vimos para que esto no se preste a otro tipo de especulaciones, sí está aquí, aquí está, lo dejaron hermoso, elegante, bello, digno, hubo mariachi, lloramos, vibramos, fue un velorio muy bonito”.