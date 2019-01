La cantante estadounidense Madonna dio una gran sorpresa durante Año Nuevo a los asistentes en un bar de Nueva York, donde ofreció un breve recital ante la comunidad LGBTT que se encontraba en el lugar, al cantar a lado de su hijo David Banda.

Y es que "La Reina del pop" fue nombrada recientemente como embajadora del 50 aniversario del Stonewall Inn, bar ubicado en Greenwich Village, donde se dieron las primeras manifestaciones del movimiento LGBTT.

Este anuncio dio pie a sospechas de que la cantante se presentaría en el lugar, pero los clientes nunca pensaron que Madonna cantaría ahí mismo en Año Nuevo.

Fue en los primeros minutos del 1 de enero que la cantante apareció en el escenario, acompañada en la guitarra por su hijo de 13 años. La euforia de los presentes no se hizo esperar.

Antes de su recital, Madonna dio un emotivo mensaje para la comunidad lésbico-gay.

"Sólo quiero decir que nunca antes había actuado en un escenario tan pequeño", expresó Madonna.

"Estoy aquí parada en el lugar donde el orgullo comenzó, el legendario Stonewall Inn, en el inicio de un año nuevo. Vinimos juntos para celebrar 50 años de revolución", expresó Madonna.

"Nunca olvidemos las raíces del Stonewall ni a aquéllos que se levantaron y dijeron 'basta'. Hace medio siglo, Stonewall se convirtió en un momento definitivo y punto crucial en la historia", precisó "La Reina del pop".

Tras las emotivas palabras, Madonna comenzó con sus interpretaciones.

Banda tocó como todo un profesional la guitarra, mientras su famosa madre cantaba "Like a Prayer" y "Can't Help Falling in Love", canción que hiciera éxito el fallecido Elvis Presley.

Incluso Madonna, orgullosa de su hijo, compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes donde aparece con David.

"Yo y mi luchador de la libertad favorito en Stonewall Inn! ¡Una Nochevieja inolvidable!", escribió Madona junto a una fotografía donde aparece con su hijo.

David Banda Mwale Ciccone Ritchie nació en Malaui, pero a los tres años fue adoptado por la intérprete de " Hung Up".

La imagen lleva más de 75,000 me gusta.

También publicó un vídeo donde ultiman detalles de su presentación.

"Calentando en los camerinos, en Stonewall con David", posteó la cantante.

Banda, quien viste todo de negro y usa un sombrero del mismo tono, se muestra muy serio mientras da toca la guitarra, mientras a Madonna le están dando los últimos toques de maquillaje.