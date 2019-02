Los Angeles - Lady Gaga envió un mensaje conmovedor a aquellas personas viendo los Oscar después de que "Shallow", de la película "A Star Is Born", ganara el Premio de la Academia a la mejor canción original.

“Si están sentados en su sillón en casa y están viendo esto, todo lo que tengo que decir es que esto es un trabajo duro”, dijo Gaga, quien coescribió la canción con Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt. Le agradeció efusivamente a la academia, a los co-compositores del tema y a su hermana.

También elogió al director y coprotagonista Bradley Cooper, quien interpretó la canción con ella en la 91ª entrega de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Los Angeles.

La pieza ganó dos Grammy este mes. También recibió premios a la mejor canción original en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

“No se trata de ganar”, continuó Gaga. “Se trata de no rendirse. Si tienen un sueño, luchen por él. Si hay disciplina, o pasión, no se trata de cuántas veces sean rechazados o se caigan o sean pisoteados. Se trata de cuántas veces se levantan y son valientes y siguen adelante”.

Tras el discurso de Gaga, Ronson elogió a la cantante galardonada con el Grammy. Ambos colaboraron en el álbum de Gaga de 2016 "Joanne", una aventura rock-pop-country que se alejó del sonido con toques dance que la convirtió en una superestrella del pop.

“Actúa, canta, compone”, dijo Ronson. “Lady Gaga, te honramos".

"Shallow" se ha convertido en un éxito en la radio y llegó al quinto puesto de la lista Hot 100 de Billboard, además de sumar cuatro nominaciones al Grammy.

El soundtrack, con canciones coescritas por Bradley Cooper y Gaga, ha sido certificado platino por sus altas ventas y se ha colocado en los primeros puestos de las listas de popularidad.

La interpretación de la canción durante la ceremonia pareció tomar por sorpresa al público. En un momento Cooper y Gaga estaban en sus asientos, y al siguiente simplemente se pararon, caminaron al escenario tomados de la mano y lograron una interpretación íntima de la canción, sentados uno junto al otro mientras Gaga tocaba el piano y con un mismo micrófono en el coro final.

El público les dio una gran ovación mientras estaban en el escenario y una más cuando regresaron caminando a sus asientos durante un corte a comerciales.

Los astros se dieron un sentido abrazo luego que las cámaras dejaron de enfocarlos cuando terminó la canción.

En la otra categoría musical de la noche, el compositor Ludwig Goransson se llevó el Oscar por la música original de "Black Panther".

Habló sobre lo lejos que habían llegado él y el director Ryan Coogler desde que ambos estudiaron en la escuela de artes cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC).