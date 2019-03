Desde su natal Corozal hasta Bilbao, España, el exponente urbano Lunay ha comenzado a despuntar con fuerza como uno de los artistas de la nueva generación con mayor crecimiento y proyección internacional.

A solo nueve meses de aventurarse en la música a través del género urbano, Lunay logró agotar casi todos los boletos de su primera gira en clubes y discotecas en España, la semana pasada. El novel reguetonero de 18 años recorrió la península ibérica con presentaciones vendidas en su totalidad en Barcelona, Madrid, Jerez, Murcia y Girona, entre otras ciudades. Mientras tanto su música en la plataforma de las redes sociales alcanza millones de seguidores en poco tiempo.

A continuación algunos datos relavantes de Lunay en sus propias palabras.

¿De dónde sale Lunay?

Soy de Corozal del barrio Mavilla. Mi nombre es Jefnier Osorio

¿Qué hacías antes de entrar a la música?

Era un joven normal, pero siempre me gustaba la música y participaba en los talent shows de la escuela, pero no era haciendo música urbana sino otros géneros, por ejemplo, Michael Jackson y otras cosas. Mientras estudiaba, mi enfoque era la música, escribía y componía.

¿Quién o quiénes te descubren?

Todo empezó a través de las redes sociales improvisando y rapeando. Dando a conocer mi talento en vídeos. Esos vídeos comenzaron a difundirse en las redes sociales; tuvieron una gran interacción con la gente, y llegaron a oídos de productores y personas importantes en la industria.

¿Qué productores te escucharon?

Los que me escucharon y me dieron esa primera oportunidad fueron Gaby Music y Chris Jeday, que son productores de artistas íconos como Daddy Yankee y Ozuna. El primer tema que grabamos fue “Si te vas conmigo”.

Una vez grabas ese primer tema, ¿cómo comienzas a tener mayor alcance y difusión de tu música siendo novato?

El éxito llega por la flexibilidad que tengo con mis fanáticos que es la pieza clave. Luego, un día estoy en mi casa y me llamó mi productor (Chris Jeday) que tenía que salir corriendo para el estudio que Ozuna nos estaba esperando. Llamó a Rauw Alejandro y Lyanno que son mi generación. Grabamos el tema “Luz apagá”. Ozuna me muestra la idea de lo que queremos hacer y la hicimos. Ozuna me trató espectacular, no lo creía. Luego Anuel le escribió a Chris Jeday para hacer el remix del tema “A solas” que también hago con Lyanno.

Tu primera gira fue en España y son presentaciones de alrededor de 2,500 personas por show (unas 18 presentaciones) ¿cómo ha sido la recepción del público?