Para el cantante Sebastián Yatra esta noche será una de la más memorable de su carrera artística. Por primera vez cuenta con diez nominaciones en una entrega de premios y estrenará su sencillo musical con Rauw Alejandro y Manuel Turizo en Premio Lo Nuestro.

El cantautor colombiano es uno de los más nominados en la edición 32 de Premio Lo Nuestro, siendo uno de los favoritos para ganarse alguno de los galardones de la velada latina que Univision transmite hoy desde las 8:00 p.m.

Yatra conversó hoy, -vía telefónica con El Nuevo Día-, durante el ensayo y los preparativos para el estreno mundial de su colaboración “TBT” y sostuvo estar “muy emocionado y feliz” de poder cantar en vivo en la gala que será animada por Thalía, Pitbull y Alejandra Espinoza.

“Estamos con diez nominaciones. Estoy feliz. No me quiero hacer expectativas de ganar algún premio, eso lo entrego a Dios. Tengo muchas ilusiones con estar en este escenario de Premio Lo Nuestro. Si pasa bien y si no, no es nada malo. Uno no puede definir la felicidad por reconocimientos y premios. La felicidad para mí es que las canciones puedan conectar con las personas y podernos acercarnos un poquito más. Si me llevo un premio lo voy a celebrar en grande”, señaló el artista que cuenta con menciones en las categorías de “Artista del año pop/rock”, “Álbum del año”, “Canción del año”, “Sencillo del año”, “Canción del año pop/rock” y “Colaboración del año pop/rock”.

Yatra no se encasilla en un solo género prefiere describirse como “creador de música”.

El artista está muy entusiasmado con el estreno del sencillo “TBT”, ya que vislumbra será un éxito.

El tema lo grabó con Rauw Alejandro y Manuel Turizo. Del reguetonero boricua sostuvo que a pesar de que han compartido muy poco se trata de un “chico encantador, sencillo y talentosísimo con el que tengo muy buena química”. De Turizo, a quien apoda “Manu” sostuvo que es un gran amigo con el que siempre cuenta en la música y lo admira mucho. Los colombianos habían grabado anteriormente el tema “En Cero” con Yandel.

El video del nuevo sencillo, titulado “TBT” aborda la temática de las relaciones tóxicas en pareja y cómo identificarlas para salir de ellas.

Yatra quien es novio de la actriz y cantante Tini Stoessel explicó que para realizar el vídeo se asesoraron con fundaciones y organizaciones que trabajan con los derechos de la mujer y de las personas que “han sufrido de abuso y maltrato dentro de esas relaciones”.

“Queríamos ser muy cuidadosos con lo que presentamos en elvídeo. Hicimos dos versiones en video. El primer vídeo es sobre las relaciones tóxicas. Queríamos que fuera coherente con los derechos de la mujer y que el mensaje sea que si estás en peligro puedas tomar una decisión y abrir los ojos. El otro vídeo es en la playa, nosotros divirtiéndonos”, adelantó la voz de “Devuélveme el corazón”.

El video fue dirigido por Simon Brand y Daniel Durán en Los Ángeles.

Su primer protagónico y con su novia

El artista protagonizará por primera vez una serie con su novia la actriz argentina Tini, quien se dio a conocer en la pantalla chica con su actuación estelar en la producción Violetta de Disney Channel. La producción que se transmitirá en alguna de las plataformas importantes de contenido se dará conocer en marzo. Yatra no está autorizado a revelar cuál será la plataforma de contenido que adquirió los derechos.