La cantante Yolandita Monge abrió una tercera función de su concierto "Por ti" en la sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.

La nueva función de la artista será el domingo, 8 de diciembre a las 5:00 p.m. en el CBA. Las primeras dos funciones serán los días 6 y 7 de diciembre.

“No tengo palabras para agradecerle a mi país el cariño tan inmenso que siento de ustedes y por este grandioso regalo que me hacen con la tercera función que hoy les comparto. Regresar a Bellas Artes me hace muy feliz; esa es mi casa, pero regresar con el fuerte apoyo del público, es el mejor de todos los obsequios. ¡Voy con todo! a cantar Por ti”, puntualizó la cantante en declaraciones escritas.

Monge realizará un recorrido musical que incluye temas como "Te veo pasar", "El amor", "Quítame ese hombre del corazón", "La distancia", "Este amor que hay que callar", "Débil" y "Cantaré", entre otros.

La venta de boletos para la nueva función del domingo, 8 de diciembre comenzará mañana, sábado, a las 10:00 a.m. a través de Ticketerapr y la boletería del Centro Bellas Artes.