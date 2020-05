El cantante Gilberto Santa Rosa estaba iniciando su nueva gira musical, cuando la pandemia del COVID-19 paralizó el mundo. De un día para otro, todos sus proyectos quedaron detenidos y tuvo que comenzar a acoplarse a una nueva rutina, alejado de los escenarios y del público.

Para una persona como él, acostumbrada a un ritmo de vida activo, entre viajes, giras y entrevistas, esta pausa impuesta por el coronavirus ha sido un tiempo de reflexión, de creación, de sumergirse en la música y repasar momentos vividos en su carrera.

“Yo soy amante de la nostalgia y, aunque hay gente que dice que lo que pasó pasó y se acabó, a mí me gusta recordar las cosas que pasaron, tanto las que viví y las que no viví. En este tiempo he podido buscar y redescubrir cosas incluso de mi carrera que yo no recordaba y con eso me he divertido mucho”, relató en entrevista por vídeo con El Nuevo Día desde su casa en San Juan, donde pasa estos días de cuarentena.

Quizás por eso, cuando la Orquesta Sinfónica de Caldas, en Colombia, lo invitó a realizar una colaboración virtual para combatir estos tiempos y le pidió una sugerencia musical, recordó enseguida el tema “Canta Mundo”, popularizada por Tito Rodríguez, uno de sus grandes ídolos, y de quien guarda una gran colección de discos y artículos.

Tanto los músicos, como el director de la Orquesta de Caldas, Leonardo Marulanda, acogieron la propuesta y se puso en marcha la grabación del tema, que se realizó a distancia con el arreglo musical de Oscar Fernando Trujillo. Esta nueva versión estrena hoy, viernes, con un vídeo musical el cual fue grabado utilizando las herramientas virtuales.

“Ese tema lo escuché por primera vez cuando tenía 10años y siempre se me quedó en la cabeza. Tito Rodríguez lo grabó en el marco de un show en vivo y siempre me llamó la atención por lo que decía y por el ambiente en el que fue grabado. Más tarde, gracias a mi relación personal y artística con mi querido hermano Chucho Avellanet, la llegamos a cantar juntos en varias ocasiones. Cuando me hicieron esta nueva invitación, me llegó ese título por arte de magia. Y es genial porque es una canción bien esperanzadora, de mucha unidad, muy acorde para estos tiempos”, relató el intérprete.

Esta sería la tercera ocasión en la que Gilberto Santa Rosa colabora con la Orquesta Sinfónica de Caldas. Tan reciente como hace dos meses llevaron a cabo dos conciertos de salsa sinfónica en Bogotá, surgiendo una química y complicidad musical que dieron paso a esta nueva colaboración.

Grabar el tema fue todo un reto para el vocalista, quien realizó su parte desde su hogar con una maqueta de lo que sería la versión final del tema. “Es interesante porque cuando escuchas el resultado final dices ‘wao’. Luego ves el vídeo con los muchachos tocando desde sus casas y es algo muy bonito, mágico. Siendo con una orquesta sinfónica (de sobre 50 músicos), yo creo que el tema se reviste de algo muy particular”, narró, toda vez que dijo que lo más complejo para él fue el imaginar y crear la emoción y energía que sería interpretar el tema con los músicos de frente.

Piensa en un concierto "en vivo"

Al preguntarle si esta colaboración le despertó las ganas de hacer una presentación “en vivo”, dijo que eso “está pendiente”. “Estamos ponderando qué presentar, cuándo presentarlo y una preocupación mía personal es hasta dónde la tecnología me va a permitir hacer algo con calidad. Eso es un reto que tenemos tecnológicamente hablando, pero tengo fe de que ya pronto podamos anunciarle al público que tenemos un concierto de los famosos ‘live’. Ojalá que pronto lo podamos hacer”, compartió.

Por lo pronto, el artista sigue de cerca toda la información que surge con respecto al coronavirus, con la esperanza de que “tengamos un poco más de norte”, sobre todo en Puerto Rico. “Estamos un poco perdidos en términos de información de cómo vamos a ir entrando poco a poco en una normalidad, claro, hasta donde se pueda normalizar”, opinó.

"Salsa rabiosa"

Una de las cosas que lo mantiene entusiasmado en medio de esta situación es el lanzamiento de una nueva producción que espera lanzar en algún momento de este año y en el que contará con múltiples colaboraciones de amigos cantantes y músicos. Se trata de un proyecto que lleva siete años preparando y que constará de clásicos musicales.

“Es un disco de salsa rabioso”, afirmó. “Es un proyecto que originalmente yo había hecho para mí donde juntaba a músicos y amigos cantantes y hacíamos versiones nuevas de canciones muy viejas. Creo que el disco tiene dos o tres canciones originales y todo lo demás son versiones de música de esa que me aprendí cuando tocaba en orquestas y con gente de la que aprendí mucho. Es música de los 50, 60 y 70, con arreglistas y músicos exquisitos”, adelantó sobre este trabajo musical que constará de 20 temas musicales y 17 colaboraciones.