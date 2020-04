El aislamiento social continuará por las próximas semanas. Ante el llamado de quedarse en casa por parte del Gobierno y del Departamento de Salud, se agradecen los conciertos “en vivo” que han llevado a cabo un sinnúmero de artistas. Esta semana no se quedará atrás y serán muchos los artistas que buscarán aportar a su manera entregando su arte en directo a través de las redes sociales.

Estos serán algunos de los conciertos:

Kany García

La cantautora Kany García tiene la agenda llena con vídeos en vivo todas las noches, a las 7:00 p.m. a través de su canal en Youtube. Comenzando hoy, lunes, mostrará sus habilidades en la cocina. Mañana será el “Martes de desahogo”, con un ‘live’ a través de su cuenta de Facebook e Instagram. El miércoles será “A mover el esqueleto”, a través de su página de Youtube. Al siguiente día será el “Y ‘vino’ el jueves”, otro ‘live’ en sus cuentas de Facebook e Instagram. Para terminar la semana, García hará un ‘live’ a través de su canal de Youtube que se llamará “Música homemade”. Por otro lado, el viernes, 17 de abril, también a las 7:00 p.m., llevará a cabo otro ‘en vivo’ con toda su música.

La cantante puertorriqueña estrenó en mayo del año pasado su sexto álbum de estudio con el nombre de "Contra el viento", con ilustraciones de Joaquín Sabina y colaboraciones de Fito Páez y Tommy Torres, entre otros. De las 11 canciones que conforman "Contra el viento", ocho son íntegramente de la autoría de Kany.

Humberto Ramírez

El músico Humberto Ramírez transmitirá en vivo su programa de radio "Jazz íntimo" todos los miércoles, de 7:00 a 8:00 p.m., a través de su cuenta Humberto Ramírez Jazz Project en Facebook. Este programa se había transmitido por ocho años consecutivos por Radio Oro, hasta tuvo que ponerse en pausa debido al aislamiento sociail en el que vivimos actualmente. “En este caso, vamos a cambiar un poco el formato que hacemos en radio y voy a compartir música de jazz con la gente que se conecte, pero también otras expresiones musicales que me gustan, no necesariamente jazz. Voy a aprovechar y compartir historias y anécdotas de esas piezas musicales, sobre sus intérpretes, los compositores y el proceso de la grabación. En muchas de esas canciones he sido parte de la grabación, así que conozco las interioridades, y muchas de los detalles que ocurrieron en el estudio, que la gente no sabe", indicó Ramírez en una entrevista a El Nuevo Día.

Por otro lado, el artista reveló que trabaja en estos momentos en varios proyectos, incluyendo un "concierto" en vivo que se transmitirá a través de su página en Facebook. "Tengo música pregrabada de acompañamiento, la cual estoy recopilando de mi archivo de las grabaciones de mis discos y de ahí voy a preparar lo que será un concierto de unos 45 minutos de duración", aclaró el trompetista, quien dará más adelante la fecha exacta del concierto.

Además de eso, Ramírez trabaja en un proyecto muy especial que coincide con la celebración de sus 30 años tocando música jazz. "Estoy aprovechando ahora que tengo todo este tiempo libre para dedicarle tiempo a trabajar con el proyecto Mi música sinfónica, que se va a estrenar en el 2021 con un disco y con un concierto. Esto me va a tomar todo este año para escribir la música, así que aprovecharé el próximo año para celebrar mis 30 años en el jazz, combinándolo para estrenar mi proyecto sinfónico".

Melissa Etheridge