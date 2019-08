Por Paula Maysonet Reyes / Especial para El Nuevo Día

El Museo de Arte de Puerto Rico se vistió de “Almadura” en una extraordinaria noche bajo las estrellas con la presencia de la cantautora puertorriqueña Ileana Cabra Joglar conocida artísticamente como iLe.

El ambiente en el jardín contenía una maravillosa vibra en la que se sentía a la vez paz y el entusiasmo por ver a la cantante.

A las 9:30pm ya se escuchaban canciones de Héctor Lavoe y se veía a los músicos prepararse en sus puestos, antecediendo la entrada de iLe al escenario. La orquesta estaba conformada por Zacchae’us Paul en el piano, en la guitarras estaban Adalberto Rosario y Naoyab Ríos Escribano, en el bajo Jonathan González, en la percusión Ismael Cancel y Jeren Guzmán y en los trombones, Joey Oyola y Nicolás Márquez.

Justo a las 10:00 p.m. el público se estremeció con la voz y la presencia de la cantautora a los acordes del tema “Contra todo”. La artista interpretó canciones de su álbum “Ilevitable”, así como de su más reciente disco “Almadura”.

Los temas seleccionados para este concierto reflejaban una parte muy personal de la intérprete, ya que muchos fueron escritos por su abuela Flor Amelia de Gracia y algunos de sus hermanos.

“Valoro infinitamente poder cantar canciones de mi abuela y que hayan formado parte de este primer disco es una de las cosas que voy a atesorar toda la vida.”

Como era de esperarse aprovechó la presencia de miles de personas para llevar un mensaje de respeto, equidad y amor a la patria. La cantante se dirigió a su público para expresar la importancia de los momentos históricos vividos en los últimos meses en Puerto Rico y de la participación masiva en los mismos. Dentro de su repertorio incluyó temas como “Odio”, “Temes” y “Rescatarme” en el que aborda el tema del machismo que sufre la sociedad. En ese sentido, iLe enfatizó la labor que están haciendo organizaciones como Proyecto Matria.

“Esta realidad es asquerosa, es fea; no quisiera que fuese así y por eso es importante que agradezcamos también a organizaciones como Matria y como la Casa Protegida Julia de Burgos que también son importantes, son necesarias para nuestro país y que es parte también de esa educación que necesitamos y ese apoyo que a veces se queda en la nada. Es bueno saber que existen organizaciones fidedignas, sin fines de lucro que están ahí para apoyar , solamente para apoyar. Así qué gracias de verdad a esas organizaciones tan necesarias”.

De igual forma felicitó a la Colectiva Feminista.

“Todos estamos aquí para ser felices, sentirnos seguros, para pasarla bien y es algo como tan sencillo que no se por qué nos complicamos más de la cuenta. Amémonos más por favor y agradezcamos a la Colectiva Feminista que gracias a ellas se lograron varias de las protestas que tuvimos bien hijas de pu..., así que gracias a la Colectiva que está ahí presente también para apoyar, no le tengan miedo a la Colectiva, no le tengan miedo a ser feministas qué es de todos, todas y todes”.

Además de reflexionar sobre temas esenciales para el mejoramiento de nuestra cultura, la noche estuvo llena de ritmos movidos que reflejan la sabrosura del Caribe. Uno de los temas que hizo bailar al público lo fue “De luna” en el cual tuvo como invitado a Daniel Díaz, percusionista puertorriqueño creador del “Tripandero”, quien deleitó con su solo.