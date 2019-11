Desde que el reconocido cantante y político dominicano Johnny Ventura apareció en el escenario del Coliseo de Puerto José Miguel Agrelot en la noche del domingo, lo encendió con su música y la de cada uno de sus invitados, compartiendo anécdotas y lo que les une a través de 63 años de una vida plena, bailando, cantando y gozando con una vitalidad que impresionó al público. El llamado “Caballo negro” estuvo durante las cuatro horas que duró el espectáculo sobre el escenario.

El Gran Combo de Puerto Rico abrió la velada y le siguió la merenguera dominicana Millie Quezada, así como Grupomanía y El Conjunto Quisqueya. El público parecía inyectado con la energía del también compositor y bailarín.

El artista tenía mucha razón en seguir celebrando, era su noche, festejaba la vida, las seis décadas de carrera en la música entre amigos muy queridos que compartieron cantando ese merengue que tanto sabor le pone Juan de Dios Ventura, su verdadero nombre.

“Tengo la dicha de estar frente a un público como ustedes, que responde de esa manera, y sólo me queda dar gracias al Todo poderoso que me permite encontrarnos en el tiempo. Sé que hay mucha gente joven que encontró a su pareja en una fiesta con Johnny Ventura, otros se conocieron en una fiesta que estaba Ventura con Gran Combo y lo único que quiero decir es que esta historia empezó hacer exactamente 63 años. Yo era un niño prodigio cuando empecé, y he tenido la suerte de que ustedes me soportan después de todo este tiempo. No creo que haya un negrito sobre la faz de la tierra que tenga ese caché de tener un público como ustedes esta noche acá”, compartió el artista luego de cantar El Gran Combo de Puerto Rico quien inició la velada.

El combo, todos vestidos de chaqueta plateada y dirigido por el maestro Rafael Ithier, conversó sobre los lazos que le une al maestro.

“Dios nos regala a estos señores que al paso del tiempo no solamente se convirtieron en la Universidad de la salsa sino a loa que yo me he atrevido a llamarle la gran pantera musical de Puerto Rico que ha recorrido por todos los territorios del mundo con una altísima dignidad. Han venido hacer mis grandes hermanos porque a principio de la carrera de cualquier artista tienes que pasar para por muchos problemas para que tú puedas construirte una piel dura. En 1965 justamente viaje por primera vez a Puerto Rico con el combo. El empresario que me trajo tenía muy malos líos y lo mío pa’cuando. Así las cosas tuvimos días que no teníamos como comer y nos invitaron a comer en Casa de Pellín Rodriguez, el segundo, se entera Ithier y hace una comida en su casa y así fui pasando por la casa de Andy Montañez y se volvió una hermandad que perdura. Quiero decirles que este negrito, casi lindo, jamás ha podido olvidar esta historia”.

Luego de toda esa historia en que Johnny estaba inmerso compartiendo con el público Ithier aportó y le dijo “sé que tú eres ligerito en eso de amores. Te amo mucho pero lo mejor que podemos hacer es cantar una pieza de Juan de Dios Ventura “Trampolín”.

La velada inició con el festejado relatando en fotos de la vida musical de Ventura que continuó con la merenguera Millie Quezada quien interpretó su éxito “Sólo contigo”.

“En honor a este gran hombre, este padre, abuelo, gran dominicano y gran político. Pido un fuerte aplauso para Juan de Dios por una carrera impecable, expresó Millie quien reveló lo mucho que le debe al maestro.

La velada cerró con un reconocimiento al productor y cantante Johnny El Bravo a quien dedicó una placa “por ser el gran propulsor de nuestra música en Puerto Rico”. Un momento muy emotivo en el que brotaron lágrimas y se abrazaron fuertemente.

El espectáculo continúo con la música de Grupomanía que estrenó un tema navideño por la época y el Conjunto Quisqueya con un cierre de mucha algarabía y alegría en una noche para recordar.