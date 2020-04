Como un canto a la esperanza, los jóvenes puertorriqueños radicados en España, John Lix Feliciano y Gabriela Castro, conocida artísticamente como Madera Ilegal, se armaron de su talento para compartir su versión del tema “Soñando con Puerto Rico”, del compositor Bobby Capó.

En una emotiva versión, cargada de sentimiento ante el momento que se vive en el mundo, los jóvenes realizaron un vídeo -grabado previo a la cuarentena- el cual subieron a YouTube a principios de mes, como una forma de llevar un mensaje de esperanza, especialmente para su querido Puerto Rico.

“Aunque estemos atravesando un mal momento, los artistas boricuas seguimos mostrando al mundo la cultura de nuestro país. Ojalá que esta canción les sirva de esperanza, como me sirve a mí y a Gabriela, de que no solo soñaremos, si no que algún día volveremos a nuestra Isla y veremos cómo ha crecido ante la adversidad”, compartió John Lix Feliciano que partió a Almería, España, en el 2016 para especializarse en guitarra flamenco.

El joven indicó que hacía varios meses llevaba trabajando con Gabriela Castro -quien también reside en España-, en este proyecto musical, pero no habían tenido oportunidad de lanzarlo hasta que llegó la cuarentena, la cual ha sido impuesta como una medida para prevenir el contagio del coronavirus. Este espacio de tiempo, no solo les ha hecho reflexionar sobre la música, sino que también ha despertado en ellos ese sentimiento nostálgico al estar alejados de su patria.

“Finalmente el destino quiso que lo termináramos cuando comenzó esta crisis sanitaria, porque ha reflejado el sentimiento que tenemos los boricuas por el mundo en este momento, en donde nuestra tierra se siente más lejos que nunca”, agregó el joven vía correo electrónico, quien concluyó con un hermoso mensaje para su gente en medio de la adversidad.

“Ningún huracán, terremoto o pandemia borrarán la alegría y cultura de nuestra Isla del Encanto”, dijo este guitarrista, quien al igual que su compañera cantante, llevan la patria en el corazón.