La herencia musical de Julio Iglesias se queda en la familia y según su hijo, Julio Iglesias Jr. -quien además, lleva su mismo nombre y apellido-, recaerá en sus hombros y saldrá por su voz.

El madrileño radicado en Miami, desde donde responde a "El Mercurio", se apronta para iniciar una gira que llegará a Santiago este 30 de enero al Club Amanda, donde el gran atractivo será el repaso del cancionero de su padre, incluidos algunos covers en inglés que también popularizó.

Se trata de un espectáculo titulado "Timeless", igual que el EP de cinco canciones que lanzará el próximo 14 de febrero, aprovechando la celebración de San Valentín.

"Hice un disco a mi estilo, como yo tocaría sus canciones y la verdad es que mi padre las ha escuchado y le han encantado los arreglos y la forma en la que las interpreto, lo que me pone muy feliz, porque cuando yo lo escuchaba a él cantarlas se me ponían los pelos de punta", cuenta el cantante, modelo y actor sobre las nuevas versiones de "Por el amor de una mujer", "When I need you", "To all the girls I've loved before", "Abrázame" y "Hey", que grabó en el mini álbum.

Iglesias Preysler, segundo hijo de la relación de la voz de "La vida sigue igual" e Isabel Preysler, cuenta que su intención es la de mostrar una nueva cara a temas que nunca pasan de moda.

"¿Qué le dijo su padre al conocer el proyecto?". preguntamos.

"Él siempre me ha dicho que soy el relevo para cantar sus temas que él lleva interpretando desde hace más de 50 años. Aparte son canciones que yo crecí escuchando y sabía que algún día las iba a cantar porque me encantan y porque ¿quién mejor que yo para hacer este homenaje?".

Su relación con el mayor ídolo español, cuenta Iglesias Jr. es "fantástica", algo que se fortaleció en 2016 cuando salió de gira con él por Europa, tour donde le abrió sus presentaciones.

"Creo que nunca había pasado tanto tiempo con él como lo hice en esa gira, porque siempre lo vi muy poco, entonces ahí desayunaba con él, cenaba con él, estaba siempre con él y fue maravilloso".