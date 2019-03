Complicidad, amistad, hermandad, talento, pero sobre todo confianza y admiración es lo que se percibe en el junte de los cantautores Kany García y Tommy Torres, quienes este viernes estrenan el vídeo del sencillo musical “Quédate”, tema coescrito por ambos.

La estrecha relación que se profesan como amigos es incuestionable y tenerlos juntos en la primera canción que graban a dúo, augura que se trata de una composición musical inolvidable, de ésas que “enamoran de la primera”.

Nunca habían grabado juntos, aunque previamente entraron al estudio a componer el tema “Cómo decirle” del álbum “Limonada” de Kany. Es por ello que la experiencia aunque se le dio fácil, en cierto sentido fue novedosa, emocionante y de mucha expectativa ante la recepción de sus seguidores.

Al menos así lo proyectan ambos cantautores al conversar con El Nuevo Día sobre el proceso creativo del nuevo sencillo musical que compusieron en dos horas en una tarde dominical en la que validaron que como de costumbre “entre amigos surgen los mejores momentos sin planificar".

Los artistas puertorriqueños completaron todos los arreglos musicales en menos de dos semanas, tiempo récord para la voz de “Pegadito” que reconoce que suele tomarse más espacio en darle vida completa a una canción.

De igual forma detallaron que entre ellos no existe cuestionamiento a la hora de componer, cada uno tiene la libertad y el respeto de compartir ideas y darle el visto bueno a la creatividad y el ingenio, sumado a la confianza y la admiración mutua.

“Fue un domingo de esos que tú estás haciendo nada y de momento te llama tu amigo y sales corriendo con la primera camisa que encuentras para el estudio de Tommy. La invitación fue de Tommy y la verdad es que fue mágico, espontáneo y orgánico. Se hace en un momento en que hacer música pop es de valientes y que mejor que agarrarse de un amigo y decir vamos juntos a arriesgarnos y hacerlo con algo que nos ilusiona tanto como una canción”, reveló la voz de “Demasiado bueno”.

Ninguno de los artistas puede explicar el porqué no habían colaborado anteriormente frente a un micrófono, cuando guardan tantas similitudes entre sus carreras artísticas y siempre procuran componer temas inspirados en el amor en su apuesta como cantautores, dentro de una industria musical dominada por las diferentes vertientes del género urbano.

“Después del resultado de esta canción llevamos haciéndonos esa pregunta. Creo que no hay razones. Si se hubiera dado antes no hubiera sido una canción tan linda”, afirmó la vocalista, que integrará el sencillo musical a su próxima producción discográfica.

Tommy, por su parte, lo atribuye a que “entre amigos las cosas a veces se quedan sin decirse y no se concretan”.

La emoción y la locura por lanzar la colaboración musical se evidencia en las múltiples publicaciones que han realizados ambos artistas en sus redes sociales.

Desde que grabaron juntos el vídeo, en una casa antigua en Miami, cada uno ha anticipado lo que a todas luces se trata de un junte exitoso. El vídeo que narra una historia de amor, en poesía sencilla fue dirigido por Joaquín Campbell. director que ha realizado otros proyectos con el cantautor. El desarrollo del vídeo se da sin muchas pretensiones narrativa. Se observan dos parejas, una compuesta por los artistas y otra de dos jóvenes.

Bastó con escuchar la primicia del tema en el concierto “Soy yo” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde el cantautor fue uno de los invitados del espectáculo, para reconocer que la composición musical será una de las favoritas de sus seguidores.

Los miles de admiradores que asistieron al espectáculo pueden dar fe de que “Quédate” no es un sencillo cualquiera, sino que se trata de esos temas que enamoran de primera vez. Así lo afirmó el intérprete de “Tarde o temprano”.

El sencillo musical tiene el ADN de ambos artistas, por lo que adjudicarle que la canción se inclina más a uno que al otro sería injusto. La armonía creada suena perfecta para evocar el romance.

Estables en el amor

Ambos artistas, quienes se encuentra estables en sus relaciones de pareja, Kany con su novia Jocelyn Troche y Tommy con su esposa Karla Monroig afirmaron que no componen pensando específicamente en sus compañeras de vida. Ninguno de los dos se limita a la hora de escribir basado en experiencias y vivencias estáticas de relaciones.

“Espero que mi pareja no se ofenda, pero yo no pensé en ella, (soltó una carcajada). Uno tiene memorias fotográficas de la vida y la cotidianidad que resultan imposible que no salgan a relucir en las canciones. En mi caso (componer) no estático, no se piensa todo el tiempo en la pareja. Cuando uno escribe uno va recorriendo muchas escenas de la vida”, confesó la cantante.

En el caso de Tommy admitió que recurre a los sentimientos de pareja para describir, pero “en ningún momento digo ‘voy a escribir una historia de mi vida’”.

El único tema que ha compuesto pensando exclusivamente en una persona es “Tú y yo” dedicadoa su hija Amanda.