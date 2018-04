Iba a suceder eventualmente, no es necesario hacerse el sorprendido: Kylie Minogue, la reina australiana del pop, entró al mundo del country. Si Justin Timberlake y Steven Tyler pueden hacerlo ¿por qué no la mujer detrás de ‘Locomotion’?

Minogue no ha abandonado completamente sus raíces pop-dance en “Golden”, su décimocuarto álbum de estudio que será lanzado mañana, pero tiene una vibra diferente, sin que sea excesivo o poco. Los aficionados más intensos del country podrían objetar la producción, pero el resto de nosotros estaremos moviendo nuestros brazos al compás de la música mientras bailamos.

I'm really excited to show you this! I loved the #Golden underplay shows so much I had to take the opportunity to make a little video for 'Stop Me From Falling' ?? Watch here: https://t.co/NuF2p6qQ8j pic.twitter.com/duFjrjUf6J