El popular y exitoso grupo surcoreano de K-pop BTS, que se encuentra de gira por Estados Unidos, ha sido invitado para aparecer en los programas de televisión "The Tonight Show" y "Good Morning America".

Y es que el éxito de la boy band ha rebasado fronteras y se encuentran realizando su World Tour: Love Yourself por Estados Unidos, donde las grandes cadenas no han querido perder la oportunidad de tener en sus programas a uno de los grupo más importantes del género K-pop.

El grupo está integrado por RM, Jin, Suga, V, Jimin, J Hope y Jungkook.

It's official: @BTS_twt will be stopping by next Tuesday, 9/25! Don't miss it! #BTSonFallon pic.twitter.com/vlLg8YBdzA