Washington - La cantante de soul, Aretha Franklin, se encuentra muy grave. Según una persona cercana a ella y a su familia, su gente más allegada se encuentra cerca de ella y aguarda su muerte, publicó la agencia de noticias AP.

Los primeros en dar la noticia fueron Showbiz 411. En su informe explicaron que la cantante de 76 años se encontraba en Detroit.

Ni sus representantes ni su familia han hecho declaraciones oficiales al respecto. Según Fox News, han pedido privacidad para este momento. Por ahora no se saben más detalles sobre su estado de salud ni sobre qué padecimiento tendría.

Uno de sus amigos más cerancos, el periodista Roland Martin, tuiteó una foto suya en su fiesta de cumpleaños en 2016 junto con un mensaje en el que aparentemente confirmaba la condición del cantante.

"Muchos de ustedes me piden que confirme el estado de salud de @ArethaFranklin. Amigos, lo sé desde hace varios meses. La reina está rodeada de seres queridos. Eso es todo lo que diré por ahora. Por favor, quédense con ella, la familia y su personal de apoyo la tienen en sus oraciones", se lee en el mensaje.

Many of you are asking me to confirm the health status of @ArethaFranklin. Folks, I’ve known for several months. The Queen is surrounded by loved ones. That’s all I will say for now. Please keep her, the family and her longtime support staff in your prayers. pic.twitter.com/F6nMjHQjlP