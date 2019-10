La cantautora puertorriqueña Andrea Cruz es una fiel creyente de los procesos creativos. Para ella cada etapa de ese ciclo es una oportunidad para reflexionar, agradecer y seguir creciendo.

Por eso, para cerrar el capítulo de lo que fue su primera producción discográfica, “Tejido de laurel” -que lanzó hace dos años-, la joven ideó un íntimo concierto con diversos colegas, amigos y personas que han sido clave en su primera etapa musical. “Del suelo al aire” es el título de este recital que se celebrará este sábado, a las 8:00 p.m., en El Bastión, en el Viejo San Juan.

Para esta ocasión, Andrea contará con varios invitados, entre ellos los músicos Fofé Abreu, Eduardo Alegría, Kianí Medina, Rafael Augusto y Omar Silva, quienes añadirán su fuerza creativa al concierto reinterpretando junto a ella algunas de sus canciones, en lo que promete ser una experiencia única y de gran deleite para el público. Todos tejerán su propio sonido con una banda compuesta por Francisco Marrero (batería), Anthony Granados (teclado), Fernando Rivera (bajista), Rafael Rivera (guitarra y coro), Jomar Santana (trombón) y Luis Francisco Rolón (saxofón).

“Este será el último concierto que vamos a gestionar nosotros con la formalidad del ‘Tejido de laurel’. No es que no vuelva a tocar las canciones de ese disco, pero en el futuro no tendrá la misma intensión porque estaremos más enfocados en lo que será el segundo disco. Por eso hemos querido hacer esta celebración para que venga toda esa gente que se ha sumado a esta propuesta, así como gente que hace poco la descubrió. La idea es presentar el proyecto de una forma más accesible, más informal, celebrar”, expresó la cantautora, quien logró presentarse con este álbum en ciudades de Estados Unidos y México.

Aunque la finalidad principal es festejar lo que ha sido esta hermosa propuesta, el evento servirá para recaudar fondos para su segundo disco que, precisamente, llevará por título “Del suelo al aire”. Este álbum, que ya comenzó a grabar, incluirá de ocho a diez temas, incluyendo “Vernos crecer” -que ya está disponible en todas las plataformas digitales-, así como el sencillo “Calma, dolor, calma”, que lanzará el próximo mes de noviembre.

“Es un disco con una temática más dolorosa, lo que lo separa de ese elemento más sanador de ‘Tejido de laurel’. El sonido es más setenta y las letras y narrativas son más nostálgicas. Me di la oportunidad de sentir esa cosa de la nostalgia y el dolor que es lo que prevalece en el disco”, adelantó sobre esta propuesta que espera presentar el 20 de febrero del año que viene.

Andrea dijo que ese cambio de dirección responde a la situación política y social que vive el país, a la cual no puede ser indiferente. “Creo que uno va creciendo y se va dando cuenta que la realidad es otra, que realmente lo que está pasando en nuestro entorno es duro y resistirse es un acto de la propia vida. No puedo hacer un disco feliz ni sanador porque no estoy en ese proceso ahora. Es momento de más ruptura”, puntualizó esta artista independiente, quien prefiere seguir autogestionando su proyecto sonoro antes que ceder a la complacencia del mercado musical.

La artista recientemente fue invitada a participar en la reconocida serie de conciertos “Tiny Desk” de National Public Radio (NPR), en donde se han presentado artistas internacionales como Café Tacvba y Natalia Lafourcade. Además, compartió junto a la cantautora guatemalteca Gaby Moreno para el Festival “Sounds of Audacity”, celebrado en Los Ángeles, California. De vuelta en Puerto Rico, abrió el concierto “Soy Yo”, de Kany García, y recién acaba de grabar su participación en el tradicional especial navideño del Banco Popular 2019, en el que participa por segundo año consecutivo.

Al cuestionarle cuáles han sido esas grandes lecciones en estos primeros años de carrera, la joven de voz dulce y poderosa dijo que lo principal ha sido “entender y creer que hay un equipo de personas, que esto no se hace sola”. Además, “que el camino independiente tiene un espacio”. “Es cuesta arriba y no tiene a veces la visibilidad que se merece, pero hay un espacio y creo en ese camino independiente”, aseveró.

Andrea indicó que hasta el momento no ha recibido ninguna oferta de una casa discográfica, pero no descarta escuchar ofertas siempre y cuando estén alineadas a su propuesta. “No estoy dispuesta a comprometer mi arte. Si hay disqueras o propuestas que se alineen al proyecto, pues bien, porque para mí lo primero es la obra y la canción, no la cantidad”, aseguró.

La cantautora, en tanto, agradeció profundamente a los que la han apoyado en estos primeros años de trayectoria, especialmente a todos los que han recibido su canción con el corazón abierto. “Tengo un público sensible, dispuesto y dispuesta a meterse en la herida, a no dejar en un segundo plano las emociones. Y eso me gusta porque es un reflejo de la música que hago y de lo que quiero exponer”, concluyó Andrea Cruz, quien está lista para seguir aleteando con fuerza.