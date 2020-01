La edición número 62 de los Premios Grammy, que se celebran este domingo en el Staples Center de Los Ángeles, comenzó con un sentido tributo al exbaloncelista de los Lakers de Los Ángeles en la NBA, Kobe Bryant, quien falleció en la mañana en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, junto a su hija Gianna y otros siete pasajeros.

Tras un vistoso número de apertura a cargo de la cantante Lizzo, la artista con más nominaciones en la noche, la cantautora Alicia Keys, animadora de la gama, ocupó el escenario y visiblemente triste expresó:

“Aqui estamos juntos en la noche más grande de la música celebrando a los artistas, pero a pesar de estar con ustedes siento una gran tristeza porque más temprano Los Angeles, América y todo el mundo perdió a un héroe. Y mientras, estoy aquí de pie pero con el corazón roto, en el hogar que Kobe Bryant ayudó a construir”, expresó Keys en referencia al Staples Center, sede de la entrega de los Premios Grammy y hogar de los Lakers.

“Kobe, su hija Gianna y todos los que fallecieron están en nuestros corazones. Les voy a pedir un momento para enviar nuestra solidaridad a su familias. Jamás pudimos imaginar que íbamos a comenzar el show de esta manera”, manifestó Keys, quien acto seguido entonó el tema “It’s So Hard to Say Goodbye”, junto al conjunto vocal Boyz II Men.

En ese momento se iluminaron en la parte del estadio las camisetas con los números 8 y 24 que Bryant utilizó durante su carrera de 20 años con los Lakers. El excanastero utilizó el número 8 durante la primera mitad de su impresionante carrera, y luego cambió al número 24 que utilizó hasta que se retiró al finalizar la temporada 2016.