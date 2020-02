Lizzo, la sensación del rap estadounidense, conquistó miradas a su arribo a los Brit Awards al desfilar por la alfombra roja en un vestido inspirado en las barras de chocolate Hershey’s.

El evento se celebra en The 02 Arena en Londres, donde la intérprete de 31 años y recién ganadora del Grammy al Mejor Álbum Urbano Contemporáneo era una de las figuras más esperadas.

El vestido largo color marrón contaba con el logo de la mencionada marca de dulces de chocolate, código de barras y lista de ingredientes.

El ajuar estaba complementado por una cartera de mano en forma de barra de chocolate que Lizzo jugaba a morder ante la atención de los fotógrafos.

En esta premiación se esperaba el estreno del tema musical de la nueva película de James Bond, interpretado por la cantautora estadounidense Billie Eilish, la máxima ganadora en la pasada entrega de los premios Grammy.

Los premios Brit de la música británica cumplen 40 años este martes con una edición en la que el pop y el rap chocan de nuevo.

Los grandes favoritos a protagonizar la gala serán el rapero Stormzy y el compositor escocés Lewis Capaldi, que repite en los Brit de la mano de su álbum debut "Divinely Uninspired to a Hellish Extent".

Capaldi ya estuvo nominado el año pasado al premio de la crítica, aunque no se hizo con el premio. Esta vez, el chico de Glasgow aparece en las categorías de mejor artista británico, mejor álbum, mejor canción, con "Someone You Loved", y mejor artista revelación.

Como grandes competidores tendrá al cantante de One Direction, Harry Stiles, a los raperos Dave y Stormzy y al cantante Michael Kiwanuka.

Stormzy vuelve a los Brit después de dos ediciones muy jugosas para él, en las que se alzó con el premio a mejor artista en solitario (2017) y al disco del año, en 2018, por "Gang Signs & Prayer".

Después del descanso del año pasado, Stormzy peleará por el mejor disco del año con su "Heavy is the Head", lanzado el año pasado y que alcanzó el número uno en las listas británicas hace menos de un mes.

Este premio, el de mejor disco del año, será el más prestigioso de la velada, celebrada un año más en el pabellón O2 de Londres, al este de la capital y orillas del río Támesis.

El "Psychodrama" de Dave, el "Fine Line" de Styles, y el "Kiwanuka" de Michael Kiwanuka serán los otros tres contendientes al título.

En la categoría de mejor artista femenina, Charli XCX, FKA Twigs, Freya Ridings, Mabel y Mahalia competirán por suceder a Jorja Smith, ganadora del premio el año pasado.

El premio a mejor grupo recaerá en Coldplay, D-Block Europe, Foals, Bastille o Bring Me The Horizon, mientras que en la categoría de mejor artista internacional tienen hueco Bruce Springsteen, Burna Boy,Dermot Kennedy, Post Malone y Tyler the Creator.

Uno de los nombres propios de la noche en Londres será el de Billie Elish. La cantante de 18 años, presente el año pasado en festivales como Glastonbury y Reading & Leeds, mostrará al público su tema "No Time to Die", de la banda sonora del nuevo film de James Bond.

A la actuación de Ellish, que está nominada en la categoría de mejor artista internacional, se unirán nombres como el de Styles, Capaldi, Stormzy y Celeste.